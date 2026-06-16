Ethiopie: Le Premier ministre Abiy lance l'empreinte Verte 2026 visant la plantation de 8 milliards de plants

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement donné le coup d'envoi aujourd'hui à l'Initiative Héritage Vert 2026 (GLI) de l'Éthiopie, qui prévoit la mise en terre de 8 milliards de jeunes arbres.

Cette initiative confirme une nouvelle fois l'engagement du pays en faveur de la réhabilitation environnementale et d'un développement durable fondé sur de vastes campagnes de reboisement.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a indiqué que l'Éthiopie entend planter 8 milliards de jeunes arbres durant la campagne de cette année, poursuivant ainsi sa marche vers l'objectif global de 65 milliards d'arbres.

« Aujourd'hui, nous lançons officiellement l'Initiative Héritage Vert de cette année. Avec un objectif de 8 milliards de jeunes arbres en 2026, nous avançons de manière constante vers notre ambition plus large de 65 milliards d'arbres.

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Rejoignez cette mobilisation et laissez un héritage vert aux générations futures », a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a invité l'ensemble des citoyens à travers le pays à prendre part activement à cette initiative afin de contribuer à la construction d'un avenir plus vert et mieux préparé aux effets du changement climatique.

Lancée en 2019 sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed, cette initiative vise à restaurer les écosystèmes dégradés, combattre la déforestation et l'érosion des sols, accroître la couverture forestière, améliorer la qualité de l'air et de l'eau et générer des emplois verts.

Depuis sa création, l'Éthiopie a mis en terre plus de 48 milliards de jeunes arbres à travers le pays, avec la participation de millions de citoyens issus de tous les secteurs, y compris des membres des forces nationales de défense et de sécurité.

Organisée chaque année pendant la saison des pluies, cette campagne est devenue l'un des plus vastes programmes de plantation d'arbres au monde.

L'initiative a également encouragé la plantation de différentes catégories de jeunes plants, notamment des arbres fruitiers, des cultures fourragères, des essences destinées au bois de chauffage ainsi que des plantes ornementales, contribuant à la préservation de l'environnement, au renforcement de la sécurité alimentaire et à l'embellissement des centres urbains.

Grâce au GLI, l'Éthiopie s'est imposée comme une référence mondiale dans la restauration d'écosystèmes à grande échelle et la gestion durable des ressources naturelles, illustrant la force de l'action collective face aux défis climatiques et environnementaux.