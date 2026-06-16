Cote d'Ivoire: Musique et slam - Le « Goumin amical » de Lydol bientôt disponible

Après son premier album, Slamthérapie, sorti en 2018, puis un deuxième, Hybride, en 2022, la chanteuse et slameuse camerounaise Lydol annonce un troisième opus. Le premier extrait de cette nouvelle production s'intitule Sans garantie.

À travers ce titre, l'artiste évoque les personnes qui vous abandonnent lorsque vous traversez des périodes difficiles. C'est une chanson sur les déceptions, les absences, mais aussi sur la capacité à se relever après une chute et à recommencer.

Avec ce morceau, déjà disponible sur les réseaux sociaux, elle offre aux amateurs de slam et de chanson à texte un voyage au coeur des émotions, porté par la sensibilité qui caractérise chacun de ses écrits.

Ce titre marque le lancement officiel de son troisième projet discographique et ouvre un nouveau chapitre dans le parcours de l'artiste, désormais installée au Canada et enseignante de slam à l'Université de Montréal.

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Lydol, de son vrai nom Dolly Sorel Nwafo, est enseignante de slam à l'Université de Montréal (Canada), coach en prise de parole en public et en écriture poétique.

Première slameuse finaliste du Prix Découvertes Rfi, elle est également très connue en Côte d'Ivoire, où elle s'est illustrée par des prestations remarquées lors du Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (Masa), du Festival Babi Slam ou encore de l'émission L'Afrique a un incroyable talent du groupe Canal+, il y a quelques années.

Une correspondance particulière d'E.Y.