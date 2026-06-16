Cote d'Ivoire: Protection des lanceurs d'alerte - Le président de la Habg ouvre l'atelier national de validation de l'avant-projet de loi

Le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg), Épiphane Zoro Bi Ballo, a procédé, le lundi 15 juin 2026, à Grand-Bassam, à l'ouverture de l'atelier national de validation de l'avant-projet de loi relatif à la protection des lanceurs d'alerte en Côte d'Ivoire.

Organisée sur trois jours, cette importante rencontre réunit des représentants des institutions de la République, des experts de l'administration publique, du secteur privé, des organisations de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers engagés dans la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.

La cérémonie d'ouverture a débuté par le mot de bienvenue de Dago Désiré, secrétaire général par intérim de la Habg, qui a salué la présence des différentes parties prenantes et souligné l'importance de cet atelier dans le processus de renforcement du cadre juridique national de prévention et de lutte contre la corruption.

L'atelier enregistre notamment la participation du Projet d'appui aux gouvernements ouverts francophones (Pagof 2), partenaire de cette initiative. À cette occasion, le coordonnateur national du Pagof 2 représentait la directrice régionale du programme, Nicole Nkoa.

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Les travaux bénéficient de la contribution d'experts de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (Onudc), venus partager leur expertise ainsi que les bonnes pratiques internationales en matière de protection des lanceurs d'alerte.

Cet atelier national de validation constitue l'aboutissement d'un processus engagé depuis plusieurs mois par la Habg et ses partenaires. Il fait suite à un atelier d'élaboration qui a permis aux experts nationaux et internationaux de définir les orientations ainsi que les principales dispositions du futur texte.

Les travaux de Grand-Bassam visent ainsi à examiner, enrichir et valider l'avant-projet de loi avant sa transmission aux autorités compétentes pour la poursuite du processus législatif.