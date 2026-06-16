Experts, opérateurs et startups réfléchissent aux moyens de réduire les coûts de l'Internet, renforcer la qualité des réseaux et faire de la Côte d'Ivoire un hub régional de l'interconnexion numérique.

En informatique et en télécommunications, le peering (ou appairage) désigne une interconnexion volontaire entre deux réseaux distincts (comme des fournisseurs d'accès à Internet) afin d'échanger directement du trafic sans frais intermédiaires. À travers cette démarche, la Côte d'Ivoire entend consolider son ambition de devenir un hub numérique régional.

Représentant le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Alphonse Bayala, conseiller technique, a procédé, ce lundi 15 juin 2026, à Abidjan, à l'ouverture officielle de la deuxième édition du Forum sur l'appairage et l'interconnexion, dénommé PeeringDay 2026, organisé par l'Autorité de régulation des télécommunications/Tic de Côte d'Ivoire (Artci).

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Placée sous le sceau de la performance des réseaux et de la souveraineté numérique, cette rencontre réunit des opérateurs télécoms, des fournisseurs d'accès à Internet, des startups, des plateformes de contenus et des partenaires internationaux autour des enjeux du peering et des points d'échange Internet (Ixp).

Au nom du ministre Djibril Ouattara, Alphonse Bayala a insisté sur le rôle stratégique des Ixp dans la transformation numérique du pays. « La qualité, la résilience et le coût de la connectivité Internet sont devenus de véritables enjeux de souveraineté, de compétitivité et d'inclusion », a-t-il déclaré.

Selon lui, le renforcement du point d'échange Internet national constitue un levier essentiel pour maintenir localement le trafic Internet, réduire la latence et favoriser l'essor des plateformes locales ainsi que des startups ivoiriennes. Il a également plaidé pour une intégration intelligente des technologies satellitaires Leo (orbite terrestre basse) et Geo (orbite géostationnaire) afin de compléter les infrastructures terrestres.

Représentant le directeur général de l'Artci, Aline Moulare N'Dakon, directrice des affaires générales, a rappelé les avancées enregistrées depuis la première édition. « Le peering et l'interconnexion représentent des mécanismes clés pour améliorer la qualité de service, réduire les coûts de transit du trafic et favoriser l'échange local des données », a-t-elle souligné.

Opérationnel depuis plus d'une décennie, le Civix (Côte d'Ivoire Internet Exchange) est le point d'échange Internet national de la Côte d'Ivoire. Il affiche aujourd'hui un trafic moyen journalier de 36 Gbps et fédère des opérateurs télécoms, des fournisseurs d'accès à Internet ainsi que des géants du contenu international tels que Netflix et Akamai.

À travers le PeeringDay 2026, l'Artci ambitionne de renforcer les raccordements au Civix, de stimuler les partenariats entre les acteurs du numérique et d'institutionnaliser ce rendez-vous comme une plateforme incontournable de l'écosystème numérique ivoirien et sous-régional.