Cote d'Ivoire: Kouakou Anzoua Abissa, Directeur Général d'Atlantic Group, distingué « Jeune Talent » lors des 50 ans de l'ESCA

Kouakou Anzoua Abissa, Directeur Général de Atlantic Group, vient d'être honoré du Prix du Jeune Talent décerné par l'ESCA (École Supérieure de Commerce d'Abidjan), établissement d'excellence de l'Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro. Cette distinction lui a été remise le 12 juin 2026 lors de la « Nuit du Réseau », soirée de gala organisée en clôture des festivités marquant le cinquantième anniversaire de l'institution.

Présidée par M. KONE Dossongui, Président-Fondateur de Atlantic Group, cette soirée avait pour vocation de célébrer l'excellence et les bâtisseurs de demain issus du réseau de l'ESCA. La remise du prix s'est faite en présence du Ministre de la Communication et Porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly.

Un palmarès qui s'étoffe

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Cette reconnaissance vient s'ajouter à une série de distinctions récentes. En mars 2026 déjà, M. KOUAKOU Anzoua Abissa avait été lauréat du Prix de la Bonne Gouvernance dans la catégorie « Meilleur Manager du secteur banques et assurances » en Côte d'Ivoire. Il figure par ailleurs au palmarès du Prix Choiseul Afrique -- qui répertorie les jeunes leaders appelés à transformer l'économie du continent -- pour la cinquième année consécutive, de 2022 à 2026.

Dans son discours de remerciement, il a tenu à saluer deux figures majeures du monde des affaires ivoirien présentes à la cérémonie : Koné Dossongui, son « mentor » et président-fondateur d'Atlantic Group, ainsi que Jean Kacou Diagou, président-fondateur du Groupe NSIA, qui lui a accordé sa confiance dès les débuts de sa carrière.

Un parcours forgé dans l'excellence

Titulaire d'un baccalauréat scientifique obtenu avec mention au Lycée scientifique de Yamoussoukro, M. KOUAKOU Anzoua Abissa intègre en 2009 les classes préparatoires commerciales de l'INP-HB, où il se distingue en terminant major du concours d'entrée à l'ESCA. À l'issue de ses études, il commence sa carrière professionnelle en 2013 à la Direction Financière de l'ex-BIAO, aujourd'hui NSIA Banque.

À seulement 25 ans, il rejoint Atlantic Group en qualité de Directeur Général Adjoint aux côtés de M. KONE Dossongui, avant d'être nommé Directeur Général Groupe en 2022. Il est également titulaire du titre de CFA Charterholder, l'une des certifications les plus exigeantes de la finance internationale, encore peu répandue sur le continent africain.

Atlantic Group : un acteur majeur de la finance africaine

Sous la direction de M. KOUAKOU Anzoua Abissa, Atlantic Group poursuit une stratégie de croissance ambitieuse. La société mère supervise un large portefeuille d'activités : AFG Bank, AFG Assurances, Atlantic Cocoa, BigCim, la mine de Tongon, Plantivoire et Silo. Présent dans une vingtaine de pays en Afrique de l'Ouest, Centrale, de l'Est et dans l'océan Indien, le groupe s'est imposé comme un acteur de référence du secteur financier et industriel africain.

Sous son impulsion, le groupe a notamment conclu un partenariat stratégique avec Proparco et obtenu un financement de 50 millions d'euros de la BIDC pour soutenir les PMEs en Afrique de l'Ouest, témoignant d'une vision orientée vers le financement durable de l'économie réelle.

À travers ce Prix du Jeune Talent, c'est une vision du leadership africain qui est célébrée : celle d'une génération de dirigeants qui conjuguent rigueur académique, performance économique et engagement envers la transmission du savoir.