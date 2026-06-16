Madagascar: Universités de l'Océan indien - Le pays accède au poste de vice-président

L'enseignement supérieur malgache brille au niveau de l'Afrique et de l'océan Indien. Il est représenté à la tête de la Conférence des Recteurs et Présidents des Universités d'Afrique Francophone et de l'Océan Indien (Crufaoci) par le président de l'université de Toliara, Francis Veriza.

Cet enseignant-chercheur en géographie humaine devient le troisième vice-président de la Crufaoci, spécifiquement chargé de la région océan Indien, de la qualité et de l'employabilité. Il a été officiellement investi d'un mandat lors du rendez-vous de la communauté universitaire francophone en Côte d'Ivoire, tenu du 10 au 12 juin 2026. Cette Assemblée générale ordinaire de la Crufaoci a réuni les dirigeants de plus de quatre-vingts institutions supérieures venus de dix-sept pays, dans un esprit de fraternité et de coopération Sud-Sud renforcée.

Cette élection représente une reconnaissance importante pour Madagascar, et en particulier pour l'université de Toliara, qui passe d'un statut d'institution régionale du Sud-ouest à celui d'acteur majeur du réseau universitaire francophone. « Cette confiance m'honore, et honore aussi l'université de Toliara et Madagascar », a-t-il déclaré dans son discours.

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Dans ses nouvelles fonctions, Francis Veriza sera chargé de piloter les chantiers liés à la qualité, à l'employabilité, à l'attractivité et à la visibilité des établissements membres. Il travaillera également à l'amélioration des performances internes et externes des universités, tout en veillant à l'adéquation entre les formations dispensées et les besoins réels du marché de l'emploi dans les pays membres.