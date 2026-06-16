Madagascar: Course de cöte asphalte2ème manche - Le circuit d'Imerinkasinina subit une rallonge

Le circuit d'Imerinkasinina accueille pour la première fois une course de côte officielle. La quatrième édition de la course de côte « Liqui Moly », comptant pour la deuxième manche du championnat de Madagascar, se déroulera le dimanche 28 juin à Imerinkasinina. À la suite de l'exigence de la Fédération du sport automobile, le club organisateur, Mada Sport Auto, va rallonger la distance à parcourir à 2,200 km au lieu de 1,400 km lors des trois précédentes courses hors championnat.

Le point de départ sera ainsi avancé du côté du terre-plein bordé d'une forêt de pins. Le point d'arrivée restera inchangé. Quatre chicanes seront mises en place afin de limiter la vitesse sur quelques lignes droites. Comme lors de la première manche du 26 avril, sur la route des OEufs à Antanetibe Mahazaza, à Mahitsy, cette deuxième manche nationale se disputera sur quatre passages. « Chaque pilote devra effectuer au moins une montée pour être classé. Le meilleur temps sera pris en compte et non le cumul », a souligné le président du club organisateur, Andry Randriamanga.

Sécurisation

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L'essai chronométré est prévu à 8 h 45, juste après la reconnaissance groupée en convoi. Le départ de la première voiture pour la première manche est programmé à 10 h 30, celui de la deuxième montée à midi, la troisième à 13 h 45 et le quatrième et dernier passage à 15 h 15. « Le pilote ayant réalisé le meilleur temps à l'issue de l'essai chrono prendra le départ en premier lors de la première montée. Il en sera de même pour la deuxième manche. Pour les troisième et quatrième passages, les concurrents ayant réalisé les meilleurs chronos partiront en dernier », a expliqué Andry Randriamanga.

Le public disposera de six points spectateurs. «Les points spectateurs seront balisés et surveillés par des agents de sécurité privés. Chaque club devrait également sensibiliser ses sympathisants», a précisé avec fermeté le président du club organisateur.

«Les nouveaux participants devront effectuer une visite médicale d'aptitude et régler le droit de licence pour pouvoir participer», a rappelé le vice-président de la fédération, Alain Rasamimanana. La victoire de la manche inaugurale a été ravie par Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr sur Clio, talonné par Eric Begue au volant d'une Peugeot 106 et Heritiana Razafindralambo alias Titi Lamboh sur une BMW E30 328. Les inscriptions en ligne ou à la boutique de Liqui Moly à Ivandry ont été ouvertes depuis vendredi et seront closes le 24 juin au soir.