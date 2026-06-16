Madagascar: Protection - Deux millions de familles retrouvent l'autonomie

Les programmes de filets sociaux affichent un bilan particulièrement encourageant. Ces dispositifs d'accompagnement ciblé ont permis à des familles vulnérables de reconstruire une vie stable. Depuis 2016, plus de 1,98 million de familles en situation de pauvreté ont été accompagnées vers l'autonomie, selon le Fonds d'intervention pour le développement (FID).

Les programmes de protection sociale ont permis aux familles bénéficiaires de renforcer leurs capacités et leurs moyens de subsistance. Le FID affirme que les bénéficiaires ont une qualité de vie améliorée, qu'ils sont devenus des ménages producteurs et plus autonomes économiquement, et que la responsabilité environnementale est ancrée en eux. Ces initiatives ont également favorisé la dynamique communautaire et renforcé l'engagement citoyen.

Ces filets sociaux s'articulent autour de trois principaux programmes, dont le Asa Avotra Mirindra qui améliore les revenus et la productivité des familles tout en préservant l'environnement, le Vatsin'Ankohonana et Fiavota, axés sur les transferts monétaires, et le Asa Vonjy Voina, consacré aux interventions d'urgence qui répondent directement aux crises pour permettre un relèvement rapide des communautés. Ces programmes intégrés dans le projet Haraton'aina sont financés par la Banque mondiale, et mis en oeuvre par le FID.

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Ces filets sociaux sont exposés au Gymnase Ankorondrano, ce jour, à partir de 14h, et toute la journée du 17 juin. Une quarantaine de bénéficiaires de ces programmes, devenus actuellement des producteurs et entrepreneurs, y seront présents.