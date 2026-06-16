Madagascar: Vol de restes mortels - La cour criminelle acquitte l'accusé

Hier, au tribunal d'Anosy, un père de famille de 32 ans, accusé de profanation de sépulture et de trafic d'ossements humains, a été acquitté après sept mois de détention préventive.

Profanation de sépulture, vol d'ossements humains et association de malfaiteurs. Tels étaient les chefs d'accusation retenus contre un homme de 32 ans, marié et père de deux enfants, qui a comparu hier devant la Cour criminelle ordinaire, siégeant dans la salle 4 du tribunal d'Anosy.

Il risquait les travaux forcés à perpétuité, mais a finalement été reconnu innocent. « Vous avez passé sept mois en prison à cause de votre naïveté. Le tribunal estime que ce temps vous a suffi pour réfléchir et éviter d'être crédule à l'avenir », a déclaré le président avant de prononcer l'acquittement au bénéfice du doute.

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Au début de l'audience, le greffier a rappelé les faits. Le 28 novembre 2025, la section de recherches criminelles de la gendarmerie de Fiadanana avait reçu un renseignement selon lequel un passager de taxi-brousse transportait des restes mortels en provenance d'Ambalavao Tsienimparihy. Les gendarmes se sont rendus à la gare routière de Fasan'ny Karàna, où ils ont interpellé le suspect porteur d'un sac rempli de manioc et de « saphir blanc ». L'enquête a alors été ouverte.

Après sept mois de détention préventive, l'accusé a comparu devant la Cour, vêtu d'un sweat à capuche à carreaux, d'un pantalon de jogging en laine et de sandales, la tête rasée. « J'admets que des ossements humains ont été découverts dans le sac, mais je nie avoir cambriolé des tombeaux », a-t-il affirmé, répondant aux questions du juge qui lui demandait même combien de caveaux il avait déjà fracturés.

Sans antécédents

Selon ses dires, il travaille comme acheteur de cochons à Ambalavao Tsienimparihy, qu'il livre ensuite à l'abattoir d'Anosipatrana, à Antananarivo. Une certaine Mme Mirana, rencontrée une seule fois, lui aurait demandé de transporter un sac que son mari devait récupérer à l'arrivée.

« Elle m'a dit que c'était du manioc. À Fasan'ny Karàna, son mari m'a rejoint, mais n'a pas pris tout de suite le colis, prétextant qu'il devait chercher un taxi. Cinq minutes plus tard, les gendarmes m'ont arrêté et ont ouvert le sac. Moi-même, j'ai été surpris de découvrir des ossements cachés au milieu du manioc », a-t-il expliqué, se disant piégé. « Pourquoi avoir accepté de porter un colis dont vous ne connaissiez pas bien la propriétaire ? Peut-être qu'elle vous plaisait ? C'est votre ingénuité », a ironisé le procureur général.

L'avocat de la défense a, de son côté, insisté sur la naïveté de son client. Il a produit une lettre du président du fokontany attestant que l'accusé est une personne honnête, sans antécédents, travaillant comme agriculteur et éleveur avant de se lancer dans la collecte et la livraison de cochons vers la capitale. Une activité qu'il n'exerçait que depuis trois mois lorsqu'il a été exploité par un réseau de trafiquants d'ossements humains.