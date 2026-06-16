Cote d'Ivoire: BEPC 2026 - Le taux de réussite s'établit à 52,17 %

Le taux de réussite au Brevet d'études du premier cycle (Bepc), session 2026, est désormais connu. La Direction des examens et concours (Deco) a annoncé, le mardi 16 juin 2026, un taux de réussite de 52,17 % contre 51,41 % observé l'année dernière, marquant une performance encourageante pour le système éducatif ivoirien.

Selon les statistiques officielles, 306 001 candidats ont été déclarés admis sur 586 587 candidats présents à l'examen, tandis que 630 075 candidats étaient initialement inscrits pour cette session.

Les garçons ont pris légèrement le dessus sur les filles. En effet, ils enregistrent un taux de réussite de 52,39 %, soit 144 733 admis sur 276 237 candidats présents. De leur côté, les filles affichent un taux de réussite de 51,96 %, avec 161 268 admises sur 310 350 candidates présentes.

Ces résultats traduisent les efforts conjoints des élèves, des enseignants, des parents d'élèves ainsi que des autorités éducatives engagées dans l'amélioration des performances scolaires.

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Les candidats au Bepc pourront se rendre dans leur établissement à partir de 14 heures pour connaître leurs résultats ou encore se munir de leur numéro matricule ou de leur numéro de table afin de consulter leurs résultats sur le site : www.men-deco.org