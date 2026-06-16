Cote d'Ivoire: Bepc 2026 - Les résultats progressent, la Deco salue les réformes

La Direction des examens et concours (Deco), Diarra Kadidiata Badji a proclamé, ce mardi 16 juin 2026, les résultats du Brevet d'études du premier cycle (Bepc). Avec un taux national de réussite de 52,17 %, contre 51,41 % en 2025, la session 2026 enregistre une progression de 0,76 point, signe d'une consolidation progressive des acquis du système éducatif ivoirien.

Les résultats du Bepc session 2026 sont officiellement connus. Lors d'une conférence de presse tenue à la salle de conférences de la Direction des examens et concours, à Abidjan, la Directrice des examens et concours, Madame Diarra Kadidiata Badji, a annoncé un taux national de réussite de 52,17 %.

Au total, 586 587 candidats ont effectivement pris part aux épreuves dans 1 018 centres de composition répartis à travers les 41 directions régionales du ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique.

À l'issue des délibérations, 306 001 candidats ont été déclarés admis. « Le taux national de réussite connaît donc une progression de 0,76 point de pourcentage », a indiqué la Directrice de la Deco, saluant les efforts conjugués de l'ensemble des acteurs du système éducatif.

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Les épreuves écrites du Bepc se sont déroulées du 26 au 29 mai 2026, dans un climat apaisé, sans incident majeur signalé dans les centres de composition, selon la Deco. Les différentes étapes postérieures, notamment les corrections et délibérations, ont également été menées dans le respect du calendrier établi.

Diarra Kadidiata Badji a souligné que cette progression des résultats traduit « la consolidation des acquis » des réformes pédagogiques engagées depuis plusieurs années pour bâtir une école fondée sur le mérite et la qualité. Les résultats sont affichés dans les centres de composition depuis 14 heures, ce mardi, et consultables en ligne à partir de 15 heures sur le site de la Deco.

La période des réclamations s'ouvrira du 17 au 19 juin 2026, dans les centres de composition ou établissements désignés, en raison du déroulement du Baccalauréat. La directrice de la Déco a insisté sur la gratuité totale de ces démarches. Par ailleurs, les jurys spéciaux siégeront le 23 juin 2026 à 9 heures, avec publication des résultats le même jour à 14 heures.

Filles et garçons presque à égalité

L'analyse par genre montre une quasi-parité des performances. Sur 310 350 filles présentes, 161 268 ont été admises, soit un taux de 51,96 %. Chez les garçons, 144 733 admis ont été enregistrés sur 276 237 candidats présents, représentant un taux de 52,39 %.

La Directrice des examens et concours a adressé ses félicitations aux candidats admis, aux enseignants et aux parents d'élèves pour leur contribution au succès de cette session, tout en encourageant les candidats ajournés à persévérer pour les échéances futures.