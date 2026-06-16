Cote d'Ivoire: Jacqueville - La fondation SGCI finance le reboisement de 10 hectares et soutient les femmes de la localité

Dans le cadre de son engagement en faveur de la protection de l'environnement, la Fondation SGCI, en partenariat avec la Fondation YES, a financé et contribué à un programme de reboisement de 10 hectares au coeur de la forêt classée d'Audouin, à Jacqueville.

Cette opération éco-citoyenne a mobilisé près les collaborateurs de SGCI ainsi que leurs familles, venus apporter leur contribution à cette action environnementale. L'événement s'est déroulé en présence des membres du Comité de Direction de SGCI ainsi que de Madame Traoré Mariame, Sous-préfète de Jacqueville.

Ensemble, les volontaires ont mis en terre de jeunes plants de Niangon et de Gmelina, deux essences forestières précieuses, sélectionnées pour leur rôle essentiel dans la restauration du couvert forestier de la région et la préservation de la biodiversité.

Au-delà de la plantation d'arbres, la Fondation SGCI a également posé un geste de solidarité en offrant un tricycle à une coopérative de femmes de la localité. Cet équipement contribuera à faciliter leurs activités quotidiennes et à renforcer leurs capacités de production.

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Dans son allocution, M. Wilfried Assi, Directeur de la Fondation et de la Communication, a tenu à remercier l'ensemble du personnel de la SGCI pour son engagement constant et sa mobilisation autour des actions de la Fondation. Il a salué le travail accompli par les collaborateurs de SGCI qui, par leur implication au quotidien, permettent à la Fondation SGCI d'être un acteur engagé au service du développement durable et des communautés.

Au nom du Directeur Général de SGCI et Président de la Fondation SGCI, M. Patrick BLAS, nous adressons nos sincères remerciements à l'ensemble des participants pour leur forte mobilisation.

Ensemble, continuons à porter des actions porteuses de sens et à contribuer au développement durable de la Côte d'Ivoire.