Afrique de l'Ouest: Marché régional de l'Uemoa - La BRVM lance le Prix de la Recherche

Dans le cadre de la célébration de son 30e anniversaire, la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) dirigée par le Dr Edoh Kossi Amenounvé, a lancé le lundi 15 juin 2026, le Prix de la recherche.

Ce prix, destiné à promouvoir l'excellence académique et à encourager la réflexion scientifique sur les enjeux du marché financier régional. Cette initiative vise également à stimuler la production des travaux originaux et à renforcer les liens entre les chercheurs, les professionnels et les institutions du marché financier de l'Uemoa.

Peuvent faire acte de candidature, les chercheurs travaillant sur les problématiques liées au marché financier, au marché boursier et à l'innovation financière dans l'espace Uemoa. Le dossier de candidature est constitué d'un rapport de recherche original rédigé suivant les normes en la matière ; le rapport devra comporter un résumé (abstract) ; un Curriculum vitae détaillé des auteurs et une déclaration sur l'honneur des auteurs attestant du degré d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour la production du rapport. Les documents doivent être en format world ou Pdf et rédigés en français.

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La date limite de soumission des candidatures est fixée au 15 octobre 2026. Les dossiers de candidature doivent être soumis à prixrecherchebrvm30ans@brvm.org avec pour objet : « Prix de la Recherche, 30 ans de la BRVM ».

La publication des résultats est prévue pour le 15 novembre 2026 et la remise du Prix, le 18 décembre 2026.

Par ailleurs, les candidats sont invités à soumettre les travaux portant entre autres sur les anomalies de marché, conditions économiques et prédiction des rendements boursiers ; le développement du marché financier et inclusion financière ; l'intégration des bourses en Afrique ; l'innovation financière et digitalisation des opérations de marché (fintech, blockchain, tokenisation, IA) ; la gouvernance des entreprises cotées ; les produits financiers et diversification des instruments cotés en bourse ; la régulation, la transparence, la stabilité et la sécurité des marchés, ainsi que la finance durable et les investissements ESG.

Les travaux doivent également porter sur l'inclusion financière et culture boursière des couches vulnérables (femmes, jeunes) ; financements des Pme et des start-ups par la bourse ; les capitaux privés et sortie par la bourse ; la stabilité financière et gestion des risques ; la microstructure des marchés financiers et boursiers ; la gestion d'actifs ; le financement à long terme via les marchés ; la liquidité des marchés, et la valorisation des instruments financiers.

A noter que les critères d'évaluation portent sur la pertinence du sujet par rapport aux objecrifs du Prix (éliminatoire) ; l'originalité du sujet traité par rapport à la littérature existante; la clarté dans la rédaction du rapport de recherche ; la qualité scientifique, et la pertinence des recommandations (si applicable).