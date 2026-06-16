Cote d'Ivoire: Protection des enfants - Un appel à la transmission des valeurs de foi, de solidarité et de civisme aux tout-petits

Les actions se multiplient de plus en plus pour la protection des enfants pour notamment pour que ceux-ci bénéficient d'une éducation de qualité. Le samedi 13 juin 2026, un événement dénommé « Tabaski des enfants » à leur intention à l'Ivoire Golf Club de Cocody-Riviera (Abidjan).

Hadja Mariam Coulibaly épouse Fofana, présidente de l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire (Afmci), était la marraine de cette cérémonie. Elle a appelé à la transmission des valeurs les valeurs de foi, de solidarité, de partage et de civisme qui feront d'eux des citoyens exemplaires. « À l'Afmci, nous croyons fermement que l'éducation d'un enfant commence dans le regard bienveillant de sa communauté », a-t-il souligné.

Cette initiative organisée par l'Association des femmes musulmanes de la Riviera 3 (Afmr3), en étroite collaboration avec le Conseil exécutif de la mosquée de la Riviera 3 (Cmr3), a été soutenue par l'Unicef. Un organe onusien qui oeuvre pour la protection et le respect des droits des enfants dans le monde et notamment en Côte d'Ivoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dr El Hadj Fadiga Abdoul, chef de la Section santé de l'Unicef, s'est exprimé au nom du Représentant Résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, de Jean-François Basse. Il est revenu sur le sens de la Tabaski, ou l'Aïd el-Kébir, qui est une célébration par excellence du sacrifice et de la foi. Et surtout une fête de la solidarité, de la famille et de la générosité. Il a fait savoir que ces valeurs de partage sonnent comme celles que la mission que l'Unicef poursuit chaque jour en Côte d'Ivoire. Celle de veiller à ce que chaque enfant, sans distinction, grandisse dans la dignité, l'amour, la sécurité et la paix.

« En voyant aujourd'hui ce programme si riche, où nos enfants s'exercent à la récitation, aux chants, au civisme et aux valeurs spirituelles, nous touchons du doigt plusieurs piliers fondamentaux des droits de l'enfant : le droit à l'éducation et à l'épanouissement culturel pour en faire les citoyens éclairés ; l'inclusion et l'équité, en mettant en pratique le principe fondamental de ne laisser aucun enfant de côté ; et enfin la protection », a-t-il insisté, au nom du Représentant résident de l'Unicef.

Au cours de cette rencontre, les tout-petits ont fait montre de leur de leur talent en participant activement à des quiz sur le civisme et les symboles de la République de Côte d'Ivoire, des épreuves de mémorisation spirituelle et des chants traditionnels. L'ensemble des enfants ont été gratifiés de cadeaux, à la fin de cet évènement.

Quant aux officiels et aux organisateurs, ils ont formulé le voeu que l'esprit de cohésion, de solidarité et de bénédiction qui a prévalu lors de cette journée inspire l'ensemble des familles dans le pays.