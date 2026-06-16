Madagascar: Ambohibao - Le tribunal relaxe deux cambrioleurs

Un jeune homme a été jugé hier dans la salle 5 du tribunal d'Anosy, où il a été acquitté au bénéfice du doute.

Il était poursuivi pour un cambriolage survenu à Ambohibao Bongatsara, commis avec des complices non identifiés, ainsi que pour des violences exercées sur le gardien. Il a cependant contesté l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Sa mère, présente à l'audience avec trois proches, s'est levée pour prendre sa défense. « Il était à la maison ce soir-là. Le lendemain, il a été arrêté », a-t-elle affirmé, rappelant que son fils était ivre le 25 août 2025, date du crime.

Lors du cambriolage, le propriétaire des lieux était absent. Seul le concierge se trouvait sur place. Il a été ligoté et pris à partie. Les deux chiens de garde ont été empoisonnés. Les malfaiteurs ont emporté divers objets de valeur, dont une télévision, des baffles et un amplificateur. Des chiens pisteurs ont été mobilisés par la Brigade de gendarmerie d'Andoharanofotsy, mais leurs recherches se sont arrêtées loin de la maison de l'accusé.