Madagascar: Antsiranana - Les habitants entretiennent les cimetières

Une vaste opération de nettoyage collectif a été menée au cimetière d'Antsiranana. Il s'agit pour les responsables de promouvoir un environnement propre.

Face à l'accumulation de broussailles, d'herbes sèches et de déchets autour des tombes, une vaste opération de nettoyage collectif a été menée au cimetière d'Antsiranana. Autorités locales et régionales, forces de l'ordre, associations, jeunes, étudiants et citoyens se sont mobilisés pour assainir ce lieu de mémoire, prévenir les incendies et préserver la dignité des défunts.

Du bon matin du samedi dernier, ceux qui ont répondu à l'invitation de la région Diana, en collaboration avec la commune urbaine d'Antsiranana, se sont donné rendez-vous aux cimetières d'Antsiranana, avec leurs pelles, cisailles, couteaux, haches et brouettes, afin d'apporter leur contribution à cette action d'assainissement d'intérêt commun.

À première vue, un contraste frappant se dégage entre les cimetières français et britannique, situés côte à côte et faisant face au cimetière malgache sur les lieux. Le constat semble avoir renforcé l'enthousiasme des participants. Tous ceux qui ont pris part au nettoyage l'ont fait avec dynamisme, si bien que la propreté des lieux s'est rapidement fait ressentir.

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Solidarité

L'objectif principal de cette initiative était d'enlever les broussailles, les herbes sèches, les branches menaçantes, les déchets ainsi que les ordures éparpillées aux alentours des tombes. Ces éléments nuisent non seulement à l'image du lieu, mais constituent également un réel danger, notamment en cette période sèche où les risques d'incendie sont particulièrement élevés.

Selon les explications, même si l'entretien du cimetière relève en premier lieu de la responsabilité de la commune urbaine d'Antsiranana, cette action collective a été menée pour témoigner de la solidarité de tous dans la préservation des espaces communs. Elle s'inscrit également dans la dynamique nationale engagée par l'État à travers les opérations de nettoyage massif et la politique de promotion d'un environnement propre, conformément aux orientations adoptées en Conseil des ministres dans le cadre de l'initiative « Madagasikara Madio ».

« Les broussailles et les déchets accumulés dans le cimetière représentent une menace sérieuse en cette saison sèche. Situé en pleine ville, le site peut rapidement devenir un foyer de danger : une simple étincelle ou une fumée mal maîtrisée pourrait suffire à provoquer un incendie susceptible de menacer les alentours », a expliqué le chef de région Louis Francio Marovavy, tout en soulignant qu'il est donc légitime et nécessaire de nettoyer ce lieu, car ces derniers temps, des gens malintentionnés ont déjà fait des feux à l'intérieur des cimetières, d'autres ont aussi profité de la situation pour commettre des actes malveillants, notamment le vol des éléments métalliques et des carreaux présents sur les tombes.

Les organisateurs se sont dits convaincus de la nécessité de poursuivre les efforts engagés avec la population.