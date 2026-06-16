Ile Maurice: Courir au rythme de la nature

Le 12 septembre prochain, les sentiers de Ferney retrouveront leur effervescence. Pour sa 19e édition, le CIEL FERNEY Trail réunira coureurs, marcheurs, familles et amoureux de grands espaces dans l'un des plus beaux décors naturels du sud-est de Maurice. Plus qu'une compétition, l'événement s'est imposé comme une célébration du sport-nature, de la convivialité et de l'inclusion.

Plus de 4 000 participants et accompagnateurs sont attendus. Le succès du rendez-vous repose sur des parcours adaptés à différents niveaux et sur une immersion au coeur d'un domaine où montagnes, pâturages, rivières et panoramas sur le lagon de Grand Port composent un cadre spectaculaire.

Quatre épreuves figurent au programme. La Sunlife 5 km Fun Run s'adresse surtout aux enfants, aux familles et aux débutants. Le CIEL 10 km propose un défi accessible aux sportifs occasionnels, tandis que le Bank One 18 km offre un parcours intermédiaire entre reliefs et vues sur le littoral. Enfin, le C-Care 35 km constitue l'épreuve phare pour les traileurs expérimentés, avec un passage par la partie haute de la montagne du Lion et les collines de Ferney.

Les inscriptions sont ouvertes sur la plateforme ROAG jusqu'au 18 août. Les participants pourront également effectuer un don à partir de Rs 200 en faveur de Breast Cancer Care, de l'APEIM ou de la Muscular Dystrophy Association.

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Deux joëlettes sur les sentiers

L'inclusion reste l'un des piliers du CIEL FERNEY Trail. Grâce à des joëlettes, des personnes à mobilité réduite peuvent participer à la course, portées par des équipes de volontaires sur les sentiers accidentés.

L'événement a été pionnier à Maurice dans l'intégration de ce dispositif, en collaboration avec RodTrail et la Muscular Dystrophy Association. Depuis 2025, une seconde joëlette participe au CIEL 10 km. Elle avait été offerte en 2024 à l'association Rando Trail et Nature grâce aux contributions liées aux inscriptions.

Cette année encore, deux personnes à mobilité réduite seront au départ. Une image forte, qui rappelle que le dépassement de soi ne se mesure pas uniquement au chronomètre.

Un trail plus responsable

Une partie des frais d'inscription contribuera aux actions de conservation menées dans le domaine, notamment à la protection de la forêt endémique de la Vallée de Ferney et de ses espèces végétales et animales.

Les organisateurs poursuivent également leurs efforts pour réduire les déchets. Les participants recevront leur dossard sans sac promotionnel. Les partenaires effectueront leurs distributions dans le Village de l'événement, tandis que le t-shirt officiel sera vendu séparément afin d'éviter une production inutile.

Aucun gobelet jetable ne sera fourni aux points d'eau. Chaque participant devra apporter son propre récipient réutilisable pour se ravitailler gratuitement sur le site.

L'édition 2026 permettra aussi au public de découvrir la nouvelle entrée du domaine et le réaménagement d'une partie de la route de Grand Port. Les travaux comprennent un rondpoint, une voie élargie, des trottoirs, un abribus moderne et un meilleur accès vers l'ancienne usine et la maison traditionnelle.

Ce nouvel aménagement donnera accès au FERNEY Tropical Agrihood, un projet de développement intégré présenté en octobre 2025. Pensé sur vingt ans, il associera agriculture durable, écotourisme, habitat de faible densité, développement social et protection de l'environnement.

Seuls 6 % des 3 000 hectares du domaine devraient être construits, principalement sur d'anciennes terres cannières. La zone protégée de la forêt endémique continuera à bénéficier d'un programme de conservation.

Un premier projet, Farm Living, a déjà vu le jour. Il comprend des lots agricoles où les propriétaires doivent cultiver sans produits chimiques et construire des habitations bioclimatiques autonomes en énergie. Les premiers champs et logements devraient être visibles à la fin de 2026.

Une fête au coeur de l'ancienne usine

Le Village du CIEL FERNEY Trail sera de nouveau installé autour de l'ancienne usine, appelée à devenir le centre du futur écovillage. Participants et accompagnateurs s'y retrouveront avant les départs et après l'effort.

Remise de récompenses, photos souvenirs, massages, animations pour les enfants et distributions des partenaires rythmeront la journée. Le traditionnel déjeuner chaud, composé de riz, de lentilles et de rougaille saucisse, sera offert aux participants.

Des agricultrices de l'association Zardin SELA proposeront également des légumes cultivés à Ferney sans produits chimiques.

Organisé par le Groupe CIEL avec Ferney Ltd et plusieurs partenaires, le CIEL FERNEY Trail confirme ainsi sa vocation : faire courir Maurice, rassembler les générations et rappeler que la nature n'est pas seulement un décor, mais le coeur même de l'expérience.