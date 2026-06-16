Ile Maurice: Le randonneur Linley Seechim secouru par hélicoptère

Porté disparu depuis dimanche dans le massif forestier d'Alexandra Falls, Plane-Champagne, Linley Seechim, 63 ans, a été localisé et hélitreuillé hier après-midi vers 16 heures puis évacué vers l'hôpital où son état est jugé stable.

Vingt-quatre heures d'angoisse, puis le soulagement. Linley Seechim, retraité de 63 ans résidant à Baie-du-Tombeau et entraîneur du club de football des Blackhorns, a été secouru hier dans les hauteurs de Plaine-Champagne, après 24 heures de recherches intenses menées par les forces de l'ordre et les services de secours.

Ce retraité, habitué des chemins de Plaine-Champagne, participait dimanche à une randonnée collective réunissant 25 personnes en direction d'Alexandra Falls. Aperçu pour la dernière fois vers 13 heures par ses compagnons de marche, il ne s'est pas présenté au moment du regroupement deux heures plus tard. Son épouse, sans nouvelles, a alerté les autorités à 15 h 30.

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Les sapeurs-pompiers de Curepipe, le Groupe d'intervention de la police mauricienne, l'Emergency Rescue Service et les agents du poste de police de Camp-Grenier ont convergé vers ce massif réputé pour la densité de sa végétation et la rudesse de son relief. À la tombée de la nuit, leurs recherches étaient toujours vaines. Les opérations ont repris hier avec des hélicoptères de la police, afin d'étendre le périmètre de recherche bien au-delà des zones accessibles à pied et d'optimiser la visibilité.

Ainsi, Linley Seechim a finalement pu être localisé. Une issue heureuse, au terme d'une opération de secours qui a mobilisé l'ensemble des services d'urgence de la région.