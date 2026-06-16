Ile Maurice: Dharam Gokhool appelle les jeunes à bâtir le pays de demain

Trente ans d'existence, trois décennies d'excellence et de transmission. La France Boyer de la Giroday State Secondary School (SSS), à Plaine-Magnien, a célébré hier son 30e anniversaire lors d'une cérémonie en présence de l'invité d'honneur, le président de la République, Dharam Gokhool.

Saluant cette étape importante dans la vie de l'établissement, le président de la République a rendu hommage aux recteurs, enseignants et membres de la direction, passés et présents, ainsi qu'aux parents, dont «la confiance et le soutien» ont contribué au rayonnement du collège.

Dharam Gokhool a également félicité les trois lauréates de l'établissement, notamment Keren Poliah Venkaya, aujourd'hui enseignante à l'université de Salford au Royaume-Uni, ainsi que Tasneem Bahadoor et Nandita Matoo, qui poursuivent respectivement des études en droit et en médecine. Il a aussi salué les performances des élèves dans les domaines académique, sportif et parascolaire, mettant en avant la participation d'une élève du collège, Orphélie Parisot, à la sélection nationale de football féminin.

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Face aux défis du XXIe siècle, marqué par les avancées technologiques, l'intelligence artificielle, le changement climatique et les crises mondiales, le président de la République a insisté sur la nécessité d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre continuellement. «Le succès dépendra non seulement de ce que nous savons, mais aussi de notre capacité à nous adapter, à innover et à penser de manière critique», a-t-il souligné.

S'inspirant de l'héritage de France Boyer de la Giroday, pionnière de l'éducation et du développement social à Maurice, Dharam Gokhool a encouragé les élèves à être des acteurs du changement plutôt que de simples observateurs. Il les a aussi invités à préserver la réputation de leur institution et à devenir des citoyens responsables, capables de contribuer au bien commun.

Présent à la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, a pour sa part salué les 30 années d'engagement du collège dans la formation des jeunes Mauriciens. Il a souligné que les valeurs de respect, de persévérance et d'excellence continuent d'animer l'établissement. Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad était également présent. À l'heure où l'établissement entame une nouvelle étape de son histoire, le président de la République s'est dit convaincu qu'il continuera à former des générations de jeunes appelés à contribuer au progrès et à la prospérité du pays.