Madagascar: National de Firminy - Yves et Zigle surclassent Dylan et Rizzi

16 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les stars de la pétanque malgache ne cessent d'impressionner en France. La finale du National de Firminy a été une affaire entre les plus grands noms de la pétanque mondiale, dimanche. Grâce à leur régularité, Jean-François Daniel Rakotondrainibe alias « Zigle », Yves Sédrick Rakotoarisoa et Michel Loy ont défait au bout du suspense, par 13-12, les multiples champions du monde Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Diego Rizzi.

Le trio Zigle-Yves-Loy a encore été mené 0-4 avant de revenir au score (5-4). La bande à Zigle a été par la suite devancée 7-9 puis 7-12 avant de l'emporter grâce au carreau spectaculaire de la gagne d'Yves à la 9e mène. Le même Yves avait été l'artisan d'un autre carreau de la gagne en demi-finale face à l'équipe de France espoir. En quart de finale, la triplette du duo malgache avait écarté l'équipe de Mickael Bonetto. L'équipe des Étoiles du Sud formée par Yves et Zigle, renforcée par le Sénégalais N'Diaye Fara et le Béninois Marcel Gbetable, avait également remporté la victoire de la première étape du Masters de pétanque à Romans-sur-Isère le 4 juin.

La deuxième étape du Masters aura lieu les 24 et 25 juin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

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