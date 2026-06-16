Madagascar: Pétanque/FSBM - Trois équipes aux tournois estivaux

Sélection dans la transparence. La Fédération Sport Boules Malgache a dévoilé hier les listes des joueurs retenus pour représenter le pays à la tournée estivale en France et au championnat du monde des jeunes U18. Trois équipes, dont deux de la fédération et une troisième de l'UBMT Manjaka, club vainqueur de la Coupe de Madagascar, disputeront les tournois estivaux de juin à août.

La direction technique nationale, composée des représentants de la fédération et des conseillers techniques des ligues, a présenté le classement final des vingt-huit présélectionnés à l'issue du regroupement et des différents tests d'évaluation de trois jours du 10 au 12 juin à Antsirabe.

Les six mieux classés sont en tête de liste : Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray dit «Baloty», Tafita Angelo Andriamahandry, Steph James «Bondy» Rakotonirina, Lova Satamandimby Rakotoarisoa, Jean Mickaël Ratolojanahary et Tiana Laurens Razanadrakoto alias Tonnerre. Classé huitième, ce dernier a pu intégrer la sélection car les cinquième et sixième, respectivement Faly Donald Andrianantenaina et Faratiana Rakotonirina, vont représenter leur club.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La FSBM a également publié les noms des quatre jeunes qui défendront les couleurs nationales au championnat du monde mixte U18. Les deux mieux classés et retenus sur quatorze en regroupement sont Harison Clarito Andriambelonony et Avotiana Eliote Raberanto. Et les deux filles sont les jumelles du club MKT de Vakinankaratra : Nameno et Nomena Ramamonjisoa. Les Mondiaux des juniors auront lieu du 30 juillet au 2 août à Santa Susanna, en Espagne.