Somalie: En Israël, le président du Somaliland salue l'ouverture d'un «nouveau chapitre»

Le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, a été reçu dimanche 14 juin 2026, à Jérusalem, par son homologue israélien, Isaac Herzog. C'était la première visite d'État officielle d'un chef de l'exécutif somalilandais à l'étranger. Cette rencontre intervient après la décision d'Israël de reconnaître le Somaliland comme un « État indépendant et souverain », le 26 décembre 2025. Une première sur la scène internationale depuis la sécession de ce territoire d'avec la Somalie en 1991. Ce lundi 15 juin, le président du Somaliland a inauguré une nouvelle ambassade à Jérusalem.

Reçu avec les honneurs officiels à Jérusalem, le président Abdirahman Mohamed Abdullahi a vivement remercié Israël « au nom des six millions d'habitants » du Somaliland. Cette visite ouvre, selon lui, « un nouveau chapitre » et « revêt une importance particulière », s'est-il félicité.

Dans un communiqué publié par le bureau du président Herzog, le dirigeant du Somaliland a également rappelé que les officiels de son pays autoproclamé tentent d'établir « depuis 35 ans des contacts avec les dirigeants du monde entier », et que seul Israël a accepté « de voir et de reconnaître » le Somaliland.

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Suite à cette reconnaissance, le Somaliland a nommé en février Mohammed Hagi comme chef de sa mission diplomatique en Israël. Puis, en avril, Israël a annoncé la nomination d'un ambassadeur non-résident pour le Somaliland.

L'ambassade du Somaliland inaugurée à Jérusalem

Selon la presse locale, l'inauguration officielle de l'ambassade du Somaliland en Israël a eu lieu ce lundi 15 juin à Jérusalem. Il s'agit du point d'orgue de cette visite d'État de plusieurs jours du président Abdirahman Mohamed Abdullahi, incluant une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères israélien et avec le Premier ministre Benyamin Netanyahu.

De son côté, le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud a estimé dans une interview diffusée samedi, à la télévision, que le Somaliland est tombé dans « un piège » tendu par Israël, qui risque de créer de graves tensions régionales.