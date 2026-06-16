Madagascar: Play Lisitra - La génération Z répond présent au Stade Barea

16 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

La jeunesse a marqué la deuxième édition de Play Lisitra, samedi, au Stade Barea, en célébrant la nouvelle génération du rap malgache.

Bandanas, lunettes de soleil noires et tenues inspirées de la culture urbaine : la génération Z a largement répondu présente à la deuxième édition de Play Lisitra, samedi, au Stade Barea. L'événement a réuni un public jeune venu soutenir les nouvelles figures du rap malgache dans une ambiance résolument hip-hop.

Organisé pour mettre en lumière les artistes émergents, Play Lisitra a rassemblé dix-huit rappeurs de la nouvelle génération, dont RNDR, Jack'Dad, Fab's Brown, Yrist, Eklyps, Geoscar, Dillinger ou encore Johrichh. Des artistes venus de plusieurs régions du pays ont également participé à l'événement. L'ambiance a été entretenue tout au long de la journée par DJ Yatang et DJ Hman. Entre les performances, les spectateurs ont pleinement adopté les codes de la culture rap dans une atmosphère festive.

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Figure de proue de cette édition, RNDR a rappelé que le rap demeure un moyen d'expression permettant à chaque artiste d'affirmer son identité. Selon lui, la nouvelle vague du rap malgache se distingue par la diversité de ses styles et de ses sonorités. À travers cette deuxième édition, Play Lisitra confirme son rôle de vitrine pour la relève du rap malgache et témoigne de l'engouement de la génération Z pour la culture hip-hop.

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