Afrique: Tennis de table/Championnats d'Afrique jeunes - Les sélectionnés préparent le sommet d'Accra

Le classement des jeunes actualisé. Vingt-six jeunes joueurs et joueuses ont disputé le tournoi de sélection en guise de test de sélection samedi au gymnase d'Ankorondrano. Ces sélectionnés préparent les championnats d'Afrique des jeunes U19 et U15 à Accra, au Ghana, du 26 au 31 juillet.

Les habitués au titre national et du podium ont confirmé leur suprématie. Dans la catégorie des U19 garçons, l'ancien champion national en série A et champion en titre des juniors, Riva Rakotoarisoa du club Challengers, un des représentants malgaches aux Mondiaux par équipes à Londres, termine en tête. Rhandy du CJST finit deuxième devant trois pongistes du Young Vibes, Tafita, Hary et Dorian.

La multiple championne nationale des seniors et jeunes, Océane Rakotondrazaka du Challengers, occupe la première place chez les U19 filles. Elle est talonnée par Fitiavako (CJST), Gracia (Challengers), Jenny (Cosfa) et Alexia (Young Vibes). David du Young Vibes termine premier chez les U15 garçons. Elie du CJST se trouve à la place du dauphin devant Rivaldo (Young Vibes) et Josh (Challengers).

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Et les cinq filles sélectionnées sont Mbolatiana du CFTT, Idealy du CFTT Toamasina, Mayane (Challengers), Romantica (Young Vibes) et Massy (CJST). Les présélectionnés par catégorie se sont affrontés en poule unique pour établir le classement. «Madagascar compte aligner trois à cinq représentants par catégorie au championnat d'Afrique selon les moyens financiers», souligne le directeur technique national, Patrick Razakarisoa. Les sélectionnés entameront le regroupement final vers le début du mois de juillet.