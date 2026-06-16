Madagascar: Fanilo voice 2026 - La scène s'ouvre aux talents de demain

Lancé à l'Îlo Hôtel, Fanilo Voice 2026 débute ses sélections avec 210 candidats venus de tout Madagascar pour révéler les futures voix de la musique malgache.

Le concours Fanilo Voice 2026 a officiellement démarré ce samedi à l'Îlo Hôtel, marquant le lancement d'une nouvelle plateforme dédiée à la découverte musicale à Madagascar. Dès la phase de présélection, 210 participants ont été enregistrés, confirmant l'engouement autour de ce projet ouvert aux talents venus de différentes régions, dont Morondava.

Les premières battles sont prévues le 20 juin. Le concours repose sur trois étapes principales : une interprétation a cappella d'un titre choisi par le candidat, un duel basé sur trois chansons proposées avec tirage au sort, puis un face-à-face final. Chaque performance est évaluée sur la qualité vocale, la technique et la présence scénique.

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Pour le juré Rajery, l'essentiel réside dans la maîtrise artistique : « La maîtrise de la mélodie et l'évolution de la voix sont des critères essentiels ». Il rappelle aussi que la scène musicale malgache est riche et accessible, portée par une forte culture du chant.Christian Sala insiste sur la dimension formatrice du concours. Selon lui, l'objectif est aussi d'accompagner les candidats, notamment ceux qui ne sont pas retenus : « Chaque voix doit pouvoir évoluer avec un encadrement adapté ».

Pour l'organisatrice

Ratsimbazafy Mialy Manan-tsoa, le projet vise à offrir une opportunité gratuite aux jeunes talents. Elle explique que Fanilo Voice est conçu comme un espace d'expression et de révélation, avec des participants venus de tout le pays. Réparti en catégories d'âge, le concours distingue les hommes de 15 à plus de 26 ans ainsi que les femmes de 15 à 19 ans. Les trois premiers lauréats recevront une récompense allant de 3 à 5 millions d'ariary. Au-delà de la compétition, Fanilo Voice 2026 s'impose comme un tremplin pour révéler et former les artistes malgaches de demain.