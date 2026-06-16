Madagascar: Harea Tsialia Kamamy - « Le Fitampoha correspond à un acte de transmission »

interview

À quelques mois du Fitampoha 2026, prévu du 20 au 28 août, le roi sakalava Harea Tsialia Kamamy revient sur la signification profonde de cette cérémonie ancestrale, son déroulement et les défis liés à la préservation de cette tradition dans un monde en constante évolution. Très attendue, la restitution des restes du roi Toera permet désormais l'accomplissement des rites sacrés, notamment le bain rituel dans les eaux sacrées de la Tsiribihina.

Le roi sakalava Harea Tsialia Kamamy lors d'une interview exclusive.

Que représente le Fitampoha pour le peuple sakalava ?

Le Fitampoha est avant tout une cérémonie de mise à l'eau des reliques royales dans les eaux sacrées de la Tsiribihina. « Il s'agit de l'immersion des reliques des souverains qui ont régné autrefois », explique le roi Harea Tsialia Kamamy. Bien plus qu'un simple rituel, cette célébration constitue un moment majeur de communion entre les descendants, les autorités traditionnelles et les ancêtres.

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Comment se déroule cette célébration ?

Traditionnellement, le Fitampoha s'étend sur une semaine entière. Les cérémonies débutent par des prières et des invocations destinées à solliciter la bénédiction des ancêtres et de Zanahary. Les reliques sont ensuite transportées vers un site spécialement désigné par les gardiens de la tradition et les devins. Tout au long de la semaine, différentes activités culturelles et rituelles rythment l'événement jusqu'à la journée consacrée à l'immersion des reliques. « Chaque étape a une signification précise et vise à garantir le bon déroulement de la cérémonie », souligne-t-il.

Quels sont les rituels les plus importants ?

Parmi les pratiques incontournables figure la purification quotidienne des autorités traditionnelles et des porteurs de reliques dans les eaux de la Tsiribihina, avant le lever du jour. Selon les croyances sakalava, ce moment garantit la pureté spirituelle nécessaire à l'accomplissement des rites.

Le souverain rappelle également que les porteurs de reliques, appelés pibaby, sont majoritairement issus de familles qui assurent cette mission depuis plusieurs générations. « Dans la plupart des cas, cette responsabilité est héritée de père en fils depuis des décennies », précise-t-il.

Pourquoi le Fitampoha est-il organisé les années paires ?

Le choix des années paires repose sur des considérations traditionnelles et symboliques. « Dans la pensée sakalava, la parité est associée à l'équilibre et à la plénitude », explique le roi. À l'inverse, les nombres impairs sont perçus comme inachevés. Cette symbolique a contribué à l'ancrage de cette périodicité dans l'organisation du Fitampoha.

Comment préserver cette tradition face aux évolutions de la société ?

Pour le roi Harea Tsialia Kamamy, la préservation du patrimoine passe par un équilibre entre le respect des pratiques ancestrales et l'ouverture au monde contemporain. Certaines dimensions du rituel demeurent sacrées et ne peuvent être dévoilées publiquement, tandis que d'autres peuvent être mieux expliquées afin de favoriser leur compréhension.

« Pour assurer la continuité de la tradition, nous devons travailler avec les chercheurs, les médias et les jeunes générations tout en respectant les règles transmises par nos ancêtres. À ce propos, un café-histoire avait eu lieu au Musée de la Photo dans ce sens », affirme-t-il. À l'approche du Fitampoha 2026, les préparatifs se poursuivent ainsi sous l'autorité des gardiens de la tradition, avec la volonté de transmettre cet héritage culturel exceptionnel aux générations futures tout en préservant son caractère sacré.