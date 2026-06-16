Madagascar: Fête de la musique - L'Alliance Française investit le parvis de l'Hôtel de Ville

Le parvis de l'Hôtel de Ville d'Antananarivo vibrera au rythme de la musique le 20 juin à l'occasion de la Fête de la musique organisée par l'Alliance Française de Tananarive (AFT) en partenariat avec Yas Madagascar. Cet événement, dédié à la promotion de la diversité culturelle à travers la musique, promet une journée riche en découvertes artistiques et accessible à tous.

Dès midi, le public pourra profiter d'animations variées mêlant cirque, fanfare, danse urbaine et danse traditionnelle. Parmi les participants figurent notamment Astan Circus, la fanfare Bemiray, le groupe de danse traditionnelle Tarika Gasy ainsi que Flash Crew. L'ambiance sera assurée tout au long de la journée par DJ Sandix.

La programmation musicale mettra également en lumière la relève artistique. Les lauréats du concours En Chanson 2026 ouvriront le grand concert avant la prestation du groupe Mbaoé, bénéficiaire de la Bourse à la création 2026 de l'AFT. Le groupe se distingue par un répertoire mêlant afro-beko et influences africaines modernes. La soirée se poursuivra avec deux artistes de renom : Skaiz et Denise. Cette dernière, connue pour son univers afro-pop, est également ambassadrice de Yas Madagascar.

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Selon Andriamihanta Andriantsoa, chef du département culturel de l'AFT, cette édition marque un retour dans la capitale après plusieurs années de décentralisation. « Après avoir organisé l'événement dans différentes régions, nous revenons cette année à Antananarivo grâce à notre collaboration avec la Commune urbaine », a-t-il expliqué.

L'organisateur souligne également le caractère symbolique du lieu choisi. « Le parvis de l'Hôtel de Ville est un espace chargé d'histoire et ouvert à tous », a-t-il indiqué, ajoutant que la programmation a été conçue pour réunir à la fois des artistes reconnus et de jeunes talents émergents. À travers cette célébration internationale de la musique, l'Alliance Française de Tananarive entend offrir au public un rendez-vous festif, inclusif et représentatif de la richesse culturelle malgache.