Mozambique Exposed - Avec le Sernic, les dérives de la police politique du pouvoir

Plus d'un an et demi après la contestation des résultats des élections générales d'octobre 2024, la répression politique se poursuit au Mozambique. Les organisations de la société civile dénoncent des enlèvements et des assassinats, perpétrés par les forces de l'ordre. Un service est particulièrement pointé du doigt : le Sernic. Cinquième épisode de l'enquête « Mozambique Exposed » du consortium coordonné par Forbidden Stories à laquelle RFI a contribué.

Le 23 janvier 2025, Simiao Carvalho marche dans le quartier de Choupal, derrière l'aéroport de Maputo. Il est 20h40 et les rues sont désertes. Ce jour-là, comme tant d'autres depuis des mois, une manifestation a secoué la capitale. La contestation des résultats des élections générales d'octobre 2024 se poursuit sans perdre en intensité. « J'accompagnais un ami pour vérifier que le commerce de son patron n'avait pas été vandalisé », explique Simiao Carvalho.

Soudain, trois voitures, des 4X4 Toyota Hilux, blanches et grises, surgissent derrière lui. Douze hommes en sortent. « Ils étaient habillés en civil avec un cache-nez noir sur le visage », se souvient-il. À quelques mètres de lui se trouvent trois jeunes, venus eux-aussi aider leur patron à protéger sa boutique. « "Rentrez chez vous !" nous ont hurlé les hommes masqués. Et quand on leur a tourné le dos, ils ont commencé à tirer. » Simiao Carvalho est touché au pied. Pendant des heures, il se cache derrière un muret, avant d'être aidé par des proches pour rejoindre un hôpital.

Police politique

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« C'est toujours le Sernic qui nous persécute », explique Amilcar Francisco, le visage crispé de douleur. Sa jambe plâtrée le lance. Fin-avril, il a été passé à tabac, à la barre de fer, dans un terrain vague. Ce militant du parti d'opposition Anamola a été emporté par des hommes dans une voiture blanche banalisée. « L'un d'eux, je le connais, poursuit le blessé. Il fait partie du service. C'est un homme petit et avec une barbe. Je ne connais pas son nom. Les gens du Sernic on ne les observe que de loin ».

Le Serviço Nacional de Investigação Criminal ou « Service national d'investigations criminelles » est un service de police destiné à enquêter sur des affaires criminelles, en toute « autonomie administrative, technique et tactique », peut-on lire sur son site Internet. Les défenseurs des droits de l'homme le considèrent plutôt comme une sorte de police politique, au service du gouvernement.

« Le Sernic est l'un des services les plus puissants du pays, explique Borges Nhamirre, chercheur à l'Institut d'études de sécurité (ISS). Plus que l'armée, car il est politiquement très connecté au Frelimo ». Le Front de libération du Mozambique (Frelimo) règne sans partage depuis l'Indépendance du pays, en 1975. L'ancêtre du Sernic jusqu'en 2017 était la Police d'investigation criminelle (PIC). L'actuel ministre de l'Intérieur en était le directeur de 2010 à 2015.

Espionnage

« Le Sernic, c'est le bras armé du régime, poursuit Borges Nhamirre. Ils traquent les gens, dans la rue, les bars »... Et pour ce faire, le service d'investigation s'appuie sur un solide réseau d'espionnage. D'abord, grâce aux télécommunications. Le Mozambique dispose de trois opérateurs. MCEL, qui est une entreprise publique. Movitel, détenu à 70% par Viettel, société vietnamienne de télécommunications, propriété du ministère vietnamien de la Défense et à 20% par SPI, une société holding du Frelimo.

Enfin, Vodacom, détenue à 85% par le Sud-Africain homonyme. Le reste appartient à des intérêts privés, proches du régime. « La protection des données est extrêmement faible au Mozambique, poursuit Borges Nhamirre. Personne n'utilise les lignes téléphoniques. Les gens préfèrent WhatsApp, Signal ou Telegram ».

Le Sernic dispose aussi d'un réseau d'espionnage humain très dense. « Je suis sûr que celui qui m'a vendu est un membre de notre parti, confie Amilcar Francisco, en massant sa jambe endolorie. Ils ont des espions partout ».

Ancien régime communiste, qui en a gardé les réflexes, le pouvoir mozambicain a mis en place un réseau d'informations sur tout le territoire. Parmi, les maillons utiles : le « chefe de quarteirao », chef de quartier en français. « Ce sont eux qu'il faut prévenir si l'on déménage. On leur explique où, quand et pourquoi », analyse Carlos Quembo, chercheur à Amnesty international. D'après plusieurs sources, le chef de quartier est systématiquement issu du Frelimo, il anime d'ailleurs souvent les réunions locales du parti.

Interviewé par notre consortium, l'un d'entre eux a confié partager, parfois, des informations avec le régime.

Impunité

Le cas de la disparition d'Americo Sebastiao, le 29 juillet 2016, donne un bon aperçu de l'ampleur de l'impunité dont jouit le Sernic, à l'époque encore sous la dénomination de la PIC. C'est dans la région de Sofala, dans le centre du pays, que cet homme d'affaires dans le secteur du bois, est enlevé.

Selon une source judiciaire au Portugal, la police lusitanienne a fourni au procureur régional de Sofala plusieurs éléments, susceptibles de faire avancer l'enquête. « La carte bleue de Sebastiao a été utilisée pendant près de 10 jours après son enlèvement, explique cette source. La police a récupéré des images de vidéosurveillance des banques qui auraient permis d'identifier les détenteurs de la carte ». Par ailleurs, la police portugaise a fourni le numéro de téléphone d'un individu, dénommé Aviao, que son enquête avait identifié comme l'un de coordonnateurs de l'enlèvement.

Contacté par le consortium sur ce même numéro, Sergio Aviao a reconnu faire partie du Sernic aujourd'hui. Il était bien agent de la police dans la province de Sofala à l'époque de l'enlèvement d'Americo Sebastiao.

Jamais la justice mozambicaine n'est revenue vers la police portugaise. L'enquête n'a jamais abouti et la police portugaise n'a pas été envoyée au Mozambique. « Le sujet est sensible et peut affecter les relations entre deux États », concède la source judiciaire.

Contactés par le consortium, ni le Sernic, ni les autorités mozambicaines, n'ont donné suite à notre requête.

« Mozambique Exposed » est le fruit de près de 100 entretiens et de cinq mois de travail menés par 10 médias et 30 journalistes sous l'égide de Forbidden Stories. Des investigations incluant Evident Media (États-Unis), Expresso (Portugal), M28 Investigates (Rwanda), Les Observateurs de France 24 (France), Paper Trail Media (Allemagne), RFI (France), SourceMaterial (Royaume-Uni), ZDF (Allemagne) et Zitamar News (Mozambique).