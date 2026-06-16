Afrique Centrale: Le Tchad s'oppose au tracé choisi par Yaoundé pour la ligne de train reliant le Cameroun à Ndjamena

Annoncé comme intégrateur par Yaoundé, le tracé de la ligne ferroviaire qui doit à terme relier le Cameroun et le Tchad doit traverser tout le Grand Nord du Cameroun pour déboucher sur la capitale tchadienne, selon un linéaire validé par la présidence camerounaise la semaine passé. Mais il n'est pas du goût de Ndjamena, qui indique que le choix du tracé n'est pas acté et appelle à une concertation entre les deux pays.

Le dossier du tracé de cette ligne de chemin de fer était sur la table du président camerounais Paul Biya depuis mai 2025, selon plusieurs sources concordantes. L'étude de faisabilité, réalisée par des cabinets canadien et sud-africains, proposait trois tracés possibles : une ligne centrale, une ligne orientale, et une ligne par l'ouest. C'est cette dernière qu'a retenu le président camerounais.

Elle relie la ville de Ngaoundéré, coté Cameroun, à Ndjamena, au Tchad en passant par Garoua , Maroua et Kousseri, à quelques kilomètres avant la capitale tchadienne. Coût total estimé de cette ligne ferroviaire de 997 kilomètres : un peu plus de 4 000 milliards de FCFA.

Le Tchad privilégierait un autre tracé

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Mais aussitôt le choix de tracé communiqué, la partie tchadienne a fait savoir, par communiqué du ministre des Transports, en date du 11 juin, que « la ligne ferroviaire Ngaoundéré - Ndjamena n'a à cette date "fait l'objet d'aucune validation définitive" ». Les autorités tchadiennes privilégiéraient un tout autre tracé, passant par le sud du Tchad et permettant de désenclaver ses principales zones de production agricoles.

Joint par RFI, le ministre camerounais des Transports, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe déclare que le choix de Yaoundé n'est pas définitif. Il reviendra à la partie tchadienne de faire connaître à son tour son choix. En dernier ressort, un arbitrage final sera opéré par les deux chefs d'État, sur ce projet d'infrastrucutres présenté comme vital pour les deux pays.