Nigeria: Les suites judiciaires d'une affaire de «vraie-fausse» compagnie aérienne

Au Nigeria, l'ex-ministre de l'Aviation est poursuivi pour fraude, corruption et abus de fonction à hauteur d'1,5 million d'euros de fonds publics. Sa fille, son gendre et la compagnie familiale, sont également poursuivis dans ce dossier. Lors d'une audience, un officiel de la Commission de lutte contre les crimes économiques et financiers est revenu sur le rôle de Sirika Hadi dans le lancement ubuesque, il y a trois ans, de « Nigeria Air », « vraie-fausse » compagnie aérienne. Explications.

Trois jours seulement avant la fin de la présidence de Muhammadu Buhari, chef de l'État du Nigeria de 2015 à 2023, un avion floqué aux couleurs de la soi-disant nouvelle compagnie nationale avait atterri à Abuja. Mais il s'agissait d'un avion Ethiopian Airlines maquillé pour l'occasion. La fraude avait été révélée par un journaliste indépendant, juste après l'inauguration du soi-disant avion de « Nigeria Air ».

Des officiels avaient ensuite admis devant le Parlement que la compagnie n'avait pas obtenu son certificat de transporteur aérien et que l'appareil aperçu sur le tarmac d'Abuja n'avait été autorisé à rester au Nigeria que 48 heures.

Des comédiens nigérians jouant les pilotes à l'arrivée

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette fois, c'est le contrat d'affrètement conclu avec Ethiopian Airlines à l'époque qui a été dévoilé devant la justice nigériane.

Ce document décrit notamment comment l'appareil repeint aux couleurs de « Nigeria Air » devait être piloté depuis Addis-Abeba par un équipage éthiopien, qui serait remplacé à l'arrivée par des acteurs nigérians vêtus d'un uniforme de la compagnie, afin de réaliser quelques clichés officiels.

Un officiel de la Commission de lutte contre les crimes économiques et financiers a souligné devant le tribunal que cette mise en scène avait été planifiée pour correspondre parfaitement à la fin du mandat de l'ex-ministre Sirika Hadi, qui voulait à tout prix « remplir sa promesse » de relancer une compagnie nationale au Nigeria.

L'appel d'offres pour ce projet est également mis en cause, puisque le contrat de création de « Nigeria Air » a été attribué à une société appartenant à un proche collaborateur et ami de l'ancien ministre. Le procès de ce dernier reprendra le 17 juin.