Ile Maurice: L'arme du crime retrouvée, deux suspects en cellule

Trois jours après la mort de Gaël Sadal, âgé de 28 ans et originaire de Rodrigues, poignardé au coeur lors d'une violente altercation à Robert Scott, Résidence LaCure, l'enquête progresse.

L'arme du crime a été retrouvée hier matin et deux suspects, Dorine Yen Kan Yeun et son fils, Shahad Yen Kan Yeun, ont comparu dans l'après-midi devant la cour de district de Port-Louis, accusés provisoirement d'homicide.

La police a rejeté leur demande de liberté conditionnelle, craignant des risques d'interférence avec les témoins et les preuves. Les deux suspects ont été reconduits en cellule policière. Leur prochaine comparution est fixée au lundi 22 juin.

Dans la nuit du samedi 13 juin à Robert Scott, une violente altercation éclate entre plusieurs individus. Des policiers du poste de Vallée-des-Prêtres et de l'Emergency Response Service interviennent sur les lieux. Deux hommes sont transportés d'urgence à l'hôpital Dr A.G.Jeetoo. Gaël Sadal ne survivra pas. L'autopsie pratiquée dimanche a conclu à un décès par shock due to stab wound to the heart. L'état du second blessé, Sheik Boulaky a nécessité une intervention chirurgicale.

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Dans la foulée, la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) de Metro North et la Criminal Investigation Division de Metro North prennent en charge l'enquête. Dès dimanche, deux suspects sont arrêtés : Dorine et Shahad Yen Kan Yeun.

Hier matin, l'inspecteur Lulith et ses éléments de la DCIU Metro North ont lancé une vaste opération de recherche dans la région de Résidence La Cure et ont trouvé l'arme du crime dans une zone boisée, enveloppée dans du papier. Il s'agit d'un karambit, un couteau à lame incurvée originaire d'Indonésie.

Sheik Boulaky, toujours hospitalisé à l'hôpital Dr A.G.Jeetoo sous surveillance policière, n'a pu comparaître.

Le corps de Gaël Sadal sera rapatrié à Rodrigues, pour ses funérailles.