Ile Maurice: Aucune piste n'est écartée par la Major Crime Investigation Team

Alors que le tireur qui a abattu le quadragénaire Jonathan Koo Yan Too d'une balle en plein coeur jeudi dernier court toujours, les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT) ont procédé à l'audition d'un gardien de chasse privé. Une étape cruciale dans une affaire qui mobilise Scotland Yard et les unités d'élite de la police mauricienne.

L'enquête sur l'assassinat de Jonathan Koo Yan Too dans le Chassé d'Au Villars à Midlands, franchit un nouveau cap. Parmi les pistes activement explorées par les enquêteurs, il y a celle des gardiens des domaines environnants. Les éléments de la MCIT ont procédé à l'audition d'un gardien de chasse privé, dont l'identité n'a pas été divulguée, dans le cadre des investigations en cours. D'autres personnes seront interrogées.

Les enquêteurs s'intéressent de près aux personnes qui, par la nature même de leur fonction, évoluent quotidiennement dans ces étendues boisées, connaissent les reliefs, les angles de vue, les heures de passage - et, pour certains, manipulent en toute légalité des armes à feu dans le cadre de leur activité. La question posée est précise : l'un de ces gardiens détenait-il une arme dont le profil balistique correspondrait au tir mortel, qui a fauché Jonathan Koo Yan Too d'une balle en plein coeur, tirée depuis une hauteur selon un angle plongeant ?

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L'audition menée par les hommes de la MCIT s'inscrit dans cette logique. Elle ne constitue pas, à ce stade, une mise en cause formelle, mais témoigne de la volonté des enquêteurs de ne laisser aucune piste inexplorée.

La complexité de l'affaire tient en grande partie à la quasi-absence de traces matérielles exploitables. Les policiers de la Special Mobile Force ont ratissé méthodiquement le domaine sans trouver la douille du projectile fatal.

En parallèle des auditions, les enquêteurs se concentrent sur l'exploitation des cartes SD des caméras de surveillance installées dans le secteur. L'objectif : reconstituer les allées et venues aux abords du Chassé d'Au Villars dans les heures précédant le drame, identifier un véhicule, une silhouette, un détail qui aurait échappé aux regards. Les images des caméras Safecity seront également visionnées, même si cellesci sont éloignées du chassé.

Jonathan Koo Yan Too avait senti que quelque chose n'allait pas. Peu avant 17 heures, il avait alerté ses collègues via WhatsApp car il avait entendu deux détonations qui semblaient émaner de la propriété. Il était parti inspecter. Seul. Il a été retrouvé, gisant sur le dos, dans une mare de sang, un fusil Remington de calibre 12 chargé à la main, ses protections auditives encore en place. L'enquête se poursuit.