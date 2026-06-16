Ile Maurice: Une mère fauchée par le camion de son fils

16 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Rita Seebaruth, cuisinière de 54 ans, a été écrasée par un camion dans l'enceinte d'une salle de mariage, aux Mariannes, MontagneLongue, dimanche soir. Son fils, Youdish Maheshwar Seebaruth, chauffeur routier de 34 ans, qui avait garé le véhicule dans le parking souterrain, a été placé en détention.

La soirée devait être festive. La salle de réception accueillait un mariage. Dans les cuisines et les coulisses de l'événement, Rita Seebaruth s'activait comme à son habitude, son service traiteur ayant été sollicité pour l'occasion.

Vers 21 heures, alors que les prestataires s'apprêtaient à remballer leur matériel, un camion garé en direction de la route Royale des Mariannes, a dévalé la déclivité du parking souterrain de l'établissement.

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Rita Seebaruth, qui se trouvait en bas de cette pente, a été renversée par le poids lourd. Youdish Maheshwar Seebaruth a tenté d'immobiliser le véhicule, en vain. Des volontaires sont immédiatement intervenus pour dégager le poids lourd et extraire le corps de Rita Seebaruth. Certains tentaient de la réanimer lorsque les forces de l'ordre, alertées par un sergent au poste de Montagne-Longue, sont arrivées sur les lieux. Le SAMU, dépêché en urgence, n'a pu que constater l'issue fatale. Le médecin a prononcé le décès de Rita Seebaruth à 21 h 40. Sa dépouille a été transportée à la morgue de l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, Pamplemousses. L'autopsie a révélé que son décès est dû à de multiples blessures.

Le test d'alcoolémie pratiqué sur Youdish Maheshwar Seebaruth s'est révélé négatif, et un prélèvement sanguin a été effectué afin de vérifier d'éventuelles traces de stupéfiants. Il a été placé en détention au centre de Piton et a comparu en cour de Pamplemousses hier, avant d'être remis en liberté contre une caution. L'enquête se poursuit.

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