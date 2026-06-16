Soudan: Le ministre de la Justice rencontre son homologue égyptien au Caire

Le ministre de la Justice, Dr. Abdallah Mohamed Dirif, a tenu une rencontre avec son homologue égyptien, le conseiller Mahmoud Helmy Al-Sharif, aujourd'hui au Caire, en marge de la 76e session du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la Justice.

Au début de la rencontre, Dr. Abdallah Mohamed Dirif a félicité le ministre égyptien pour sa nomination à la tête du ministère de la Justice, soulignant la solidité des relations historiques entre le Soudan et l'Égypte.

La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les ministères de la Justice des deux pays, notamment dans les domaines juridique et judiciaire. Les discussions ont également concerné l'échange d'expertises, le développement des programmes de formation et de renforcement des capacités, ainsi que la coordination bilatérale dans la lutte contre la criminalité organisée.

À noter que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'action arabe commune et de la coopération juridique régionale, en marge des travaux du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la Justice.