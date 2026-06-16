Soudan: Devant le conseil des droits de l'homme - La procureure générale appelle à mettre fin au soutien émirati aux FSR

La procureure générale, Dr. Intissar Ahmed Abdel Aal, a présenté aujourd'hui devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies les conclusions du cinquième rapport intérimaire de la Commission nationale chargée d'enquêter sur les crimes et violations du droit national et du droit international humanitaire.

S'exprimant en sa qualité de présidente de la Commission, elle a indiqué que cette participation visait à informer le Conseil des efforts déployés par les autorités soudanaises pour garantir la justice, rendre réparation aux victimes et lutter contre l'impunité. Elle a affirmé que la Commission avait documenté de nombreuses violations attribuées aux Forces de Soutien Rapide (FSR), notamment des meurtres, des déplacements forcés, des violences sexuelles, des enlèvements et des actes pouvant, dans certains cas, être qualifiés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide.

La procureure générale a révélé que 149.860 affaires pénales avaient été enregistrées, dont plus de 21.000 ont été transmises aux tribunaux nationaux, tandis que plus de 10.000 dossiers ont déjà fait l'objet de jugements. Elle a également fait état de milliers de cas de viol, de détention arbitraire, de disparition forcée et d'homicide documentés par la Commission.

Réaffirmant l'engagement du Soudan en faveur de la reddition de comptes et de la lutte contre l'impunité, Dr. Intissar Ahmed Abdel Aal a appelé la communauté internationale à soutenir les efforts nationaux de justice et à contribuer à la cessation du soutien extérieur aux FSR, notamment celui que le gouvernement soudanais attribue aux Émirats arabes unis, ainsi qu'à empêcher le recrutement et le transfert de mercenaires vers le Soudan.

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