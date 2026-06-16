Soudan: Le pays participe aux travaux du bureau exécutif du conseil des ministres arabes de la justice au Caire

Le ministre de la Justice, Dr. Abdallah Mohamed Dirif, a participé avec la délégation soudanaise à la 76e session du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la Justice, tenue au Caire, dans le cadre de la participation du Soudan en tant que membre de la troïka du Conseil.

En marge de la réunion, Dr. Abdallah Dirif s'est entretenu avec le ministre saoudien de la Justice, Dr. Walid bin Mohammed Al-Samaani. Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays ainsi que les perspectives de coopération dans les domaines juridique et judiciaire.

Les discussions ont porté notamment sur l'échange d'expertises, le développement des programmes de formation et de renforcement des capacités, ainsi que sur le renforcement de la coordination bilatérale dans la lutte contre la criminalité organisée.

La participation du Soudan à cette session s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'action arabe commune et des efforts visant à développer le système juridique arabe, en vue des prochaines échéances régionales, notamment la Conférence des États parties à la Convention arabe de lutte contre la corruption, prévue à Doha en septembre prochain.