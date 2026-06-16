Soudan: Le pays participe aux travaux du bureau exécutif du conseil des ministres arabes de la justice au Caire

15 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Justice, Dr. Abdallah Mohamed Dirif, a participé avec la délégation soudanaise à la 76e session du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la Justice, tenue au Caire, dans le cadre de la participation du Soudan en tant que membre de la troïka du Conseil.

En marge de la réunion, Dr. Abdallah Dirif s'est entretenu avec le ministre saoudien de la Justice, Dr. Walid bin Mohammed Al-Samaani. Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays ainsi que les perspectives de coopération dans les domaines juridique et judiciaire.

Les discussions ont porté notamment sur l'échange d'expertises, le développement des programmes de formation et de renforcement des capacités, ainsi que sur le renforcement de la coordination bilatérale dans la lutte contre la criminalité organisée.

La participation du Soudan à cette session s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'action arabe commune et des efforts visant à développer le système juridique arabe, en vue des prochaines échéances régionales, notamment la Conférence des États parties à la Convention arabe de lutte contre la corruption, prévue à Doha en septembre prochain.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.