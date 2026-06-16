Soudan: Le VP du CST informe la délégation de l'UE des réalités de la situation dans le pays

Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition, Malik Agar, a déclaré dimanche à une délégation de l'Union européenne en visite au Soudan que le dialogue entre les Soudanais devait être mené à l'intérieur du pays, estimant que les discussions sur l'avenir du Soudan à l'étranger n'étaient pas utiles.

Lors d'une rencontre réunissant de hauts responsables soudanais, dont le Premier ministre Kamil Idris, il a appelé les partenaires européens à prendre en considération les réalités du terrain et les souffrances des populations affectées par la guerre, tout en soulignant l'importance de bâtir avec le Soudan des relations fondées sur le respect mutuel et les intérêts communs.

Selon le directeur de la Direction européenne au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Jamal Malik, la visite vise à permettre aux représentants européens d'évaluer la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans le pays. Il a indiqué que M. Malik Agar a exhorté la délégation à examiner les causes du conflit et l'ampleur des destructions provoquées par les Forces de Soutien Rapide (FSR), rejetant la description du conflit comme une simple rivalité entre deux généraux.

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La délégation, composée du chef de la mission de l'Union européenne et d'ambassadeurs représentant plusieurs pays européens, effectue la première visite officielle d'une mission européenne au Soudan depuis le déclenchement du conflit en avril 2023.