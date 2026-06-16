Soudan: Le VP du CST informe la délégation de l'UE des réalités de la situation dans le pays

15 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition, Malik Agar, a déclaré dimanche à une délégation de l'Union européenne en visite au Soudan que le dialogue entre les Soudanais devait être mené à l'intérieur du pays, estimant que les discussions sur l'avenir du Soudan à l'étranger n'étaient pas utiles.

Lors d'une rencontre réunissant de hauts responsables soudanais, dont le Premier ministre Kamil Idris, il a appelé les partenaires européens à prendre en considération les réalités du terrain et les souffrances des populations affectées par la guerre, tout en soulignant l'importance de bâtir avec le Soudan des relations fondées sur le respect mutuel et les intérêts communs.

Selon le directeur de la Direction européenne au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Jamal Malik, la visite vise à permettre aux représentants européens d'évaluer la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans le pays. Il a indiqué que M. Malik Agar a exhorté la délégation à examiner les causes du conflit et l'ampleur des destructions provoquées par les Forces de Soutien Rapide (FSR), rejetant la description du conflit comme une simple rivalité entre deux généraux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La délégation, composée du chef de la mission de l'Union européenne et d'ambassadeurs représentant plusieurs pays européens, effectue la première visite officielle d'une mission européenne au Soudan depuis le déclenchement du conflit en avril 2023.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.