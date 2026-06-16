Ile Maurice: Chaises musicales à des postes stratégiques

16 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Deux changements ont été approuvés au sein de la fonction publique. Une circulaire émise hier par le secrétaire au Cabinet et chef de la fonction publique, Suresh Seeballuck, indique que ces réaffectations entrent en vigueur à compter d'aujourd'hui, 16 juin, tandis que les ajustements liés à la rémunération seront effectifs à partir du 1eᣴ juillet.

Ainsi, Devendre Gopaul, Senior Chief Executive au ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, devient secrétaire à la Fonction publique au ministère de la Fonction publique et des Réformes administratives, département clé chargé de la gestion et de la modernisation de l'appareil administratif de l'État.

Shakuntala Devi Gujadhur Nowbuth, Acting Senior Chief Executive au ministère de la Fonction publique et des Réformes administratives, rejoindra, elle, le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines.

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