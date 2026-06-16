Sénégal: Coupe du monde 2026 - Au pays, l'impatience grandit avant le match face à la France

Les équipes de France et du Sénégal s'affrontent ce 16 juin 2026 à partir de 19h TU dans le New Jersey (États-Unis), dans le groupe I, pour leurs débuts dans la Coupe du monde 2026 de football masculin. Une rencontre à suivre en direct sur RFI. À Dakar et ailleurs dans le pays, l'excitation monte alors que les souvenirs de la victoire des Lions face aux Bleus au Mondial 2002 rejaillissent.

Au Sénégal, tout le pays vibre pour ses Lions du football, ce 16 juin, à quelques heures du coup d'envoi du match de l'équipe nationale A masculine à la Coupe du monde 2026 : la ferveur est au rendez-vous.

Car il s'agit bien plus que d'un premier match dans la poule I entre le Sénégal et la France, finaliste du dernier Mondial au Qatar.

Cette affiche ravive les souvenirs de l'ouverture de l'édition 2002 durant laquelle les Sénégalais avaient battu la France 1-0, un des plus grands exploits du foot africain.

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Vingt-quatre ans après cet exploit qui est dans toutes les mémoires, ici, le Sénégal y croit dur comme fer, avec une équipe sénégalaise au complet et bien plus solide que par le passé, qui est donc sur trois participations en Coupe du monde de suite et trois finales de Coupes d'Afrique des nations au cours des quatre dernières CAN, depuis 2019*.

« Rugissez pour l'histoire »

« Nous sommes prêts », peut-on lire en Une des quotidiens, ou encore - et non sans humour - « Le Coq au menu des Lions », titre le journal Le Soleil, en référence à l'animal emblème de la Fédération française de football et aussi à 2002 où on chantait que « Les Lions ont mangé le coq ».

« Battre la France ne serait pas une surprise pour le Sénégal », assure le site Dakaractu, en citant le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw.

Tout le Sénégal espère donc un remake historique de 2002. Dans la capitale, les drapeaux vert, jaune et rouge, sont suspendus partout aux fenêtres, devant les supermarchés ou les bâtiments publics.

Beaucoup sont venus dès ce matin travailler avec le maillot du Sénégal sur le dos. Et dans les quartiers, les gargotes et boutiques organisent des fans zones informelles.

Cinq grandes fans zones officielles sont, elles, prévues dans la capitale : sur la place de la Nation et au Monument de la Renaissance africaine entre autres, où rendez-vous est donné pour célébrer un nouveau grand moment de foot de l'histoire du Sénégal.

Les Sénégalais affronteront ensuite la Norvège le 23 juin à 00 TU et l'Irak le 26 juin à 19h TU. Ce sera la quatrième phase finale de Mondial des Lions après 2002 (quart de finale), 2018 (premier tour) et 2022 (huitième de finale).

*Le Sénégal a remporté la CAN 2021 face à l'Égypte et s'est incliné en finale de la CAN 2019 face à l'Algérie. Mi-mars, le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) lui a retiré, deux mois après une finale de la CAN 2025 chaotique, le titre pour l'attribuer au Maroc. Mais la Fédération sénégalaise a porté l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et attend l'issue de son appel.