Soudan: Les FAS détruit 141 véhicules de combat et des dépôts d'armes, et neutralise des dizaines d'éléments de la milice sur quatre axes

15 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Les Forces armées soudanaises ont annoncé, dimanche, avoir réussi à détruire 141 véhicules de combat ainsi qu'un certain nombre de dépôts d'armes, tout en neutralisant des dizaines d'éléments ennemis et en blessant plusieurs autres. Elles ont également saisi d'importantes quantités d'armes, de munitions et d'équipements militaires au cours d'opérations menées sur quatre axes durant les deux dernières semaines.

Dans un communiqué publié dimanche, le Commandement général des Forces armées a indiqué que ces résultats ont été obtenus sur les fronts du Darfour, du Kordofan, du Nil Bleu et du Nil Blanc, dans le cadre des opérations militaires en cours contre la milice rebelle.

Le communiqué a en outre précisé que les défenses des Forces armées sont parvenues à abattre un drone stratégique ennemi dans le ciel de la ville de Kenana, soulignant que les opérations se poursuivent avec efficacité sur l'ensemble des axes de combat afin de consolider les acquis militaires et de rétablir la sécurité et la stabilité.

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