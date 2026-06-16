Soudan: Le PM réaffirme l'engagement du gouvernement de l'espoir à traiter les préoccupations des médecins

15 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a réaffirmé l'engagement du Gouvernement de l'Espoir à prendre en charge les préoccupations des médecins soudanais, saluant leur contribution continue à la prestation des services de santé, notamment durant la période de guerre.

Lors d'une rencontre tenue aujourd'hui à Khartoum avec une délégation de l'Union des médecins du Soudan conduite par son président, Dr. Abdallah Abdelkarim Osman, les discussions ont porté sur le rôle des médecins dans la réhabilitation du système de santé national après le conflit.

Selon le président de l'Union, plusieurs questions touchant directement le corps médical ont été examinées, notamment l'assurance maladie des médecins, le financement de la réhabilitation des cabinets médicaux et des hôpitaux privés affectés par la guerre, ainsi que les moyens d'encourager les médecins soudanais établis à l'étranger à regagner leurs postes dans le pays.

À l'issue de la rencontre, le Premier ministre a ordonné la création d'un comité chargé d'élaborer une vision intégrée des questions soulevées. Ce comité devra soumettre son rapport final dans un délai de moins d'un mois, afin de permettre la mise en place d'un mécanisme chargé d'appliquer ses recommandations.

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