Soudan: Dr. Nawara appelle à renforcer l'unité et la cohésion sociale

La membre du Conseil de souveraineté, Dr. Nawara Abu Mohamed Mohamed Taher, a qualifié la société de l'est du Soudan de communauté unie, attachée aux valeurs de paix et de solidarité, et exempte de discours de haine.

S'exprimant á la cérémonie organisée par la tribu des Amarar en l'honneur du directeur de la Société soudanaise des ressources minérales, Dr. Mohamed Taher Omar, elle a estimé que cette distinction reflétait la cohésion des populations de l'est du pays et leur capacité à se rassembler autour d'objectifs communs.

Dr. Nawara a souligné que les divergences, quelles qu'elles soient, ne doivent pas empêcher les citoyens de dialoguer, de travailler ensemble et de contribuer au développement, appelant à privilégier les facteurs d'unité.

Abordant la question de la responsabilité sociale, elle a salué les efforts de la Société soudanaise des ressources minérales, qu'elle a décrite comme une institution de premier plan, reconnue pour son engagement concret en faveur du soutien aux communautés locales.

Elle a également indiqué que les revendications des populations locales étaient légitimes et raisonnables, tout en soulignant la nécessité de tenir compte des circonstances exceptionnelles que traverse actuellement le pays.