Congo-Brazzaville: Tournoi de gala de handball - Les résultats de Brazzaville et Pointe-Noire

L'équipe de BMC n'a pas fait de détails lorsqu'elle a affronté Académie chez les messieurs, le 14 juin, dans un match comptant pour la 8e journée du tournoi de gala organisé par la Dynamique le Réveil du handball congolais.

BMC a atomisé son adversaire sur un score sans appel de 43-13 pendant que l'Interclub s'inclinait sur le fil devant Tsongolaise 26-27. L'autre match de la version masculine a vu CFJSO dominer Asoc 32-17.

Chez les dames, l'équipe de la DGSP a pris le meilleur sur Interclub 23-17 et Grain de sel n'a pas non plus manqué le rendez-vous de la 8e journée en dominant Renaissance 35-29.

A Pointe-Noire, la forme affichée par les équipes au terme de la 5e journée constitue un motif d'espoir. Au fil des matches, les équipes ont peaufiné les automatismes dans la perspective de la grande compétition nationale prévue dans l'agenda de la Dynamique. Les matches qui se soldaient sur des scores fleuves ont laissé la place à des résultats étriqués. Un soulagement pour les équipes de ce département privées de compétition pendant deux ans avant de témoigner leur reconnaissance à la Dynamique le Réveil du handball congolais qui leur a offert un cadre pour s'exprimer tous les week-ends.

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Chez les messieurs, Munisport a confirmé sa place de leader en s'imposant 38-32 devant l'AS Cheminots. Patronage a pris le meilleur sur l'Inter 35-31 et NHA sport a battu Pelérin 42-26. Chez les dames, l'AS Cheminots reste sur cette bonne dynamique. Elle a eu raison de Banko sport 24-22 pendant que Pelérin l'emportait face à Tié-tié sport 20-15.