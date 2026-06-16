Congo-Brazzaville: Nations unies - Le cadre de coopération 2027-2031 en élaboration

Le gouvernement congolais et le système des Nations unies ont ouvert, le 16 juin, à Brazzaville un atelier spécial dit de priorisation, marquant le coup d'envoi officiel des travaux d'élaboration du prochain Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable ( UNSDCF) 2027-2031.

Quatre-vingts experts du gouvernement, des agences du système des Nations unies, de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers participent à l' atelier. Jusqu'au 18 juin, ces sachants vont élaborer le prochain UNSDCF 2027-2031. Un document stratégique qui guidera l'action collective du Système des Nations unies au Congo pour le prochain quinquennat.

À l'issue de l'atelier, les participants devront définir les grandes orientations stratégiques du futur cadre, élaborer les théories de changement, structurer le cadre de résultats et arrêter une feuille de route avant la signature de l'UNSDCF d'ici à fin 2026.

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Quelques thématiques seront développées à cet effet. Il s'agit du cadrage stratégique et diagnostics : segment de haut niveau ; de la présentation de l'ACP 2025, enseignements de l'UNDAF 2020-2026 ; de l'identification des défis structurels et opportunités de transformation ; de la priorisation stratégique : définition des deux à quatre grandes priorités du futur cadre et formulation des théories de changement, identification des résultats collectifs de haut niveau.

Ouvrant les travaux, le ministre de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective, Ludovic Ngatsé, a salué la tenue de cet atelier et estimé qu'il permettra la mise en place d'un nouveau cadre de coopération plus dynamique.

« En réunissant les représentants du système des Nations unies, des ministères sectoriels, du secteur privé et de la société civile, nous allons ensemble définir les axes stratégiques du prochain cadre de coopération des Nations unies, en tenant compte de notre contexte national et de nos ambitions à long terme. L'élaboration de ce cadre de résultats consacrera notre partenariat pour les cinq prochaines années. Nous sommes déjà engagés dans la préparation du projet PND 2027-2031, qui viendra renforcer notre trajectoire de développement », a-t-il souligné.

Pour lui, ce rendez-vous vient à un moment déterminant où le Congo est pleinement engagé dans une démarche prospective et de planification de son développement à moyen et long terme.

De son côté, le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, l'organisation de cet atelier constitue une étape cruciale dans la préparation du prochain cycle de coopération. «Cet atelier vise à identifier des priorités stratégiques à fort impact, à définir les résultats collectifs que nous voulons atteindre à l'horizon 2031 et construire une théorie du changement crédible permettant de relier nos interventions.

Il constitue une étape majeure dans la préparation du prochain cycle de coopération entre les Nations unies et le Congo pour la période 2027-2031. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice de planification, mais aussi d'un moment stratégique visant à définir les priorités sur lesquelles nous devons concentrer nos efforts collectifs afin d'accélérer la transformation du pays », a indiqué le coordonnateur des agences du système des Nations unies.