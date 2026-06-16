Algérie: La présentation des programmes et l'importance du scrutin, au coeur des discours de la 1ère semaine de la campagne

ALGER — Les discours des candidats des partis politiques et des listes indépendantes, en lice pour les législatives du 2 juillet prochain, ont focalisé, durant la première semaine de la campagne électorale, sur la présentation des principaux axes de leurs programmes et l'importance de cette échéance nationale pour l'ancrage de la pratique démocratique.

Les meetings et les rencontres de proximité organisés depuis le lancement de la campagne électorale, le 9 juin, ont principalement porté sur l'explication des programmes électoraux, invitant les citoyens à participer massivement au scrutin, compte tenu de son importance pour "l'ancrage de la pratique démocratique".

Les discours ayant marqué le début de la campagne ont insisté sur "une forte participation" pour répondre aux aspirations des citoyens et prendre en charge leurs préoccupations.

Afin de convaincre les électeurs et gagner leur confiance, les animateurs de la campagne ont mis en avant, à travers plusieurs wilayas du pays, le rôle central de l'action législative dans l'ancrage d'une culture de complémentarité entre les politiques publiques, considérant le 2 juillet comme "une opportunité de poursuivre le processus de développement et de préserver les acquis réalisés dans divers domaines".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les candidats à la 10e législature se sont engagés à placer le citoyen au coeur de l'action "d'un Parlement représentatif, à même de proposer des initiatives servant les intérêts de la société", en plus de son "rôle vital" dans l'élaboration et l'adoption de lois proches des préoccupations et des aspirations des citoyens.

Les chefs de parti et les listes indépendantes ont également insisté sur l'importance du rôle que devra jouer la future Assemblée populaire nationale (APN) dans l'accompagnement des grandes réformes engagées, notamment sur le plan économique.

A cet égard, ils ont rappelé que la conjoncture actuelle exige des institutions fortes, pleinement investies dans leurs missions de législation, de contrôle et de proposition, en cohérence avec la vision et le processus de réformes en cours.

Dans le même contexte, les candidats ont appelé à une "plus grande implication ses jeunes dans la vie politique, à renforcer leur participation aux décisions et à élargir leur présence au sein des Assemblée élues".

Ils ont aussi encouragé les jeunes "à croire en leurs capacités" et à "s'intégrer activement dans la vie économique et sociale pour contribuer à l'édification d'une Algérie plus forte".

Les discours électoraux ont aussi souligné "l'importance de voter pour des candidats compétents, afin d'améliorer l'efficacité du Parlement et d'assurer la continuité du processus de développement national et ce, grâce à une représentations engagée et performante au sein du Parlement".

La première semaine de campagne a également enregistré une activité intense des partis et des listes indépendantes pour convaincre les électeurs à se rendre massivement aux urnes afin d'exercer leur droit constitutionnel et d'élire des candidats compétents susceptibles de répondre aux attentes des citoyens.

Les candidats en lice ont, en outre, réaffirmé leur engagement à défendre les dossiers relatifs au développement local, transformant les meetings et les activités de proximité en espace de débat tout en prenant le soin d'écouter les préoccupations des citoyens et d'exposer leurs visions politiques concernant plusieurs questions sur le développement économique et social du pays.

En somme, les listes partisanes et indépendantes s'évertuent, à travers leurs activités, à se présenter comme "des choix capables de représenter le citoyen, de porter ses préoccupations et de répondre à ses aspirations".