Togo: La légalisation 'joue' son Mondial

La commune du Golfe 1 innove en matière de service public de proximité. Profitant de l'engouement suscité par la Coupe du Monde 2026, l'administration communale a mis en place un dispositif permettant aux citoyens de faire légaliser leurs documents directement sur le site de la Fan Zone installée au complexe sportif d'Akodesséwa Kpota, dans le quartier Anfamé.

Chaque jour, des centaines de supporters convergent vers cet espace aménagé pour suivre les rencontres du Mondial sur écran géant. Face à cette forte affluence, la mairie du Golfe 1 a choisi de transformer ce lieu de divertissement en un véritable point de services administratifs, facilitant ainsi l'accès des populations aux prestations communales.

Du lundi au vendredi, de 10 heures à 17 heures 30, des agents municipaux sont présents sur le site afin d'assurer la légalisation des documents administratifs. Cette initiative permet aux usagers d'effectuer leurs démarches dans un cadre accessible et convivial, sans avoir à se déplacer jusqu'aux locaux de la mairie.

Pour les autorités communales, cette démarche s'inscrit dans une politique de modernisation du service public et de rapprochement de l'administration avec les administrés. Elle vise à simplifier les procédures administratives tout en renforçant la présence des services municipaux au coeur de la vie quotidienne des citoyens.

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Située au complexe sportif d'Akodesséwa Kpota, communément appelé terrain GER, la Fan Zone Golfe 1 devient ainsi un espace multifonctionnel. Au-delà de son rôle de lieu de rassemblement pour les passionnés de football, elle offre désormais aux habitants un accès direct à certains services administratifs essentiels.

À travers cette initiative, la commune du Golfe 1 démontre sa volonté d'innover et de rendre l'administration plus proche des citoyens. Les habitants sont donc invités à profiter de leur passage à la Fan Zone pour accomplir leurs formalités de légalisation dans des conditions simples et pratiques, tout en vivant l'ambiance festive de la Coupe du Monde 2026.