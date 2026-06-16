Maroc: Une réforme Royale aux ambitions déclarées au profit des MRE

Il y a des réformes qui se font dans le silence des bureaux administratifs, loin des projecteurs médiatiques, mais dont les effets dessinent en profondeur le visage des institutions. La réforme de la gouvernance des Marocains résidant à l'étranger (MRE) est de celles-là. Annoncée par SM le Roi Mohammed VI dans Son discours du 6 novembre 2024, à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche Verte, elle a déclenché, dans les couloirs discrets des administrations concernées, une bataille que peu d'observateurs ont vu venir.

D'un côté, une section syndicale de l'Union marocaine du travail (UMT) représentant les fonctionnaires du secteur MRE, qui dénonce dans un communiqué détaillé des conditions de travail dégradées, des nominations jugées arbitraires, des mutations contestées et ce qu'elle appelle une marginalisation organisée des compétences internes. De l'autre, une logique de réforme institutionnelle qui, sans avoir encore livré tous ses contours, dessine une nouvelle architecture pour les services destinés aux cinq millions de Marocains établis à l'étranger.

Entre les deux : une question qui dépasse largement le cadre d'un conflit social classique. Qui détiendra demain l'expertise sur les Marocains du monde?

Une réforme Royale aux ambitions déclarées

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Le point de départ est le discours Royal du 6 novembre 2024. SM le Roi Mohammed VI y a appelé à une «refonte profonde» des mécanismes de gouvernance de la diaspora, estimant que les mutations démographiques, économiques et géopolitiques des communautés marocaines à l'étranger imposaient une modernisation en profondeur des institutions qui les servent.

Deux piliers ont été annoncés. Le Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger (CCME), créé en 2007 pour assurer un rôle consultatif, serait recentré sur ses missions de réflexion et de prospective. Une Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger serait créée pour devenir l'opérateur principal de l'accompagnement, de la protection et des services destinés aux MRE.

L'ambition affichée est à la mesure des enjeux. Les transferts de fonds des Marocains établis à l'étranger atteignent chaque année des niveaux record -- plus de 110 milliards de dirhams en 2022 selon Bank Al-Maghrib, soit près de 8% du produit intérieur brut. La diaspora marocaine, qui compte aujourd'hui plus de cinq millions de personnes dans le monde, constitue un levier de développement, d'influence diplomatique et de rayonnement culturel que le Royaume cherche à mobiliser plus efficacement.

Le malaise syndical : au-delà des revendications professionnelles

C'est dans ce contexte que le communiqué de l'UMT prend toute sa signification. A première lecture, il ressemble à un texte syndical classique: dénonciation des conditions de travail, contestation de décisions administratives, demande de dialogue social. Mais une lecture plus attentive révèle quelque chose de plus profond.

Le syndicat affirme que plus de soixante-dix agents seraient concernés par des mutations, des suppressions de responsabilités ou ce qu'il qualifie de «mesures de représailles». Il insiste sur le fait que plusieurs de ces fonctionnaires possèdent une expérience irremplaçable dans les questions migratoires et consulaires, certains ayant participé à la mise en oeuvre de la Stratégie nationale d'immigration et d'asile, aux négociations internationales ou au processus ayant conduit à l'adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, signé à Marrakech en décembre 2018.

La critique est donc à double détente. Il ne s'agit pas seulement de défendre des acquis professionnels. Il s'agit d'alerter sur ce que le syndicat perçoit comme une destruction organisée de la mémoire institutionnelle de l'Etat marocain dans un domaine devenu stratégique.

«Les fonctionnaires expérimentés ne détiennent pas seulement des compétences techniques, relève le texte syndical. Ils possèdent une connaissance fine des réseaux associatifs de la diaspora, des équilibres politiques dans les pays d'accueil et des mécanismes de coopération internationale».

2018-2024 : le bilan manquant

Pour comprendre les tensions actuelles, il faut remonter à 2018. C'est cette année-là que le gouvernement a décidé de supprimer le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, en intégrant ses compétences au sein du ministère des Affaires étrangères. L'objectif affiché était une meilleure cohérence institutionnelle et une diplomatie migratoire plus lisible.

Six ans plus tard, le bilan de cette réorganisation n'a fait l'objet d'aucune évaluation publique indépendante. C'est précisément ce silence qui nourrit les interrogations les plus pertinentes soulevées par le dossier syndical.

Car des critiques ont régulièrement émergé depuis 2018. Des associations de la diaspora, des acteurs du secteur associatif et des observateurs spécialisés ont soulevé des questions sur la visibilité politique des enjeux MRE au sein d'un ministère des Affaires étrangères dont les priorités sont nécessairement multiples. Des interrogations ont également été formulées sur la coordination entre les différents intervenants -- consulats, agences gouvernementales, opérateurs associatifs -- et sur la capacité des dispositifs en place à répondre aux attentes d'une diaspora devenue, en une génération, plus nombreuse, plus diversifiée et infiniment plus exigeante.

Si des progrès réels ont été enregistrés dans la digitalisation de certains services consulaires et dans l'amélioration de prestations administratives ponctuelles, peu d'instruments ont permis de mesurer l'efficacité globale du modèle.

Trois visions pour une même diaspora

Derrière les tensions actuelles, trois modèles s'affrontent en réalité pour définir ce que sera demain la gouvernance des Marocains du monde.

Le premier, que l'on pourrait appeler bureaucratique, défend la continuité administrative. C'est, en substance, la position syndicale : les institutions existantes, avec leurs personnels expérimentés, leurs réseaux et leur mémoire, doivent constituer le socle de la future architecture. Toute réforme qui ne s'appuierait pas sur ce capital accumulé serait condamnée à réinventer laborieusement ce qui existe déjà.

Le deuxième, technocratique, plaide pour une rupture. La diaspora marocaine du XXIe siècle -- ingénieurs dans la Silicon Valley, médecins en Allemagne, entrepreneurs en Afrique subsaharienne, artistes en France -- exige des interlocuteurs qui parlent ses langues, comprennent ses réalités et maîtrisent les outils numériques et les réseaux de demain. Ce modèle privilégie le recrutement externe, la mobilisation de consultants spécialisés et l'importation de nouvelles compétences.

Le troisième, hybride, cherche à concilier les deux. C'est, théoriquement, le plus sage et le plus difficile à mettre en oeuvre, car il exige une capacité de pilotage politique qui dépasse la seule logique administrative.

La Fondation Mohammedia : un test grandeur nature

C'est dans cet environnement tendu que devra voir le jour la Fondation Mohammedia. Les attentes sont considérables. La nouvelle institution sera attendue sur au moins quatre chantiers majeurs.

La digitalisation des services destinés aux Marocains du monde, d'abord. Si des progrès ont été réalisés dans la dématérialisation de certaines démarches consulaires, les délais et les dysfonctionnements demeurent une source de frustration récurrente pour des millions de Marocains qui n'ont parfois accès à leur consulat qu'après plusieurs heures de trajet.

L'investissement des compétences de la diaspora, ensuite. Plusieurs pays -- l'Inde, la Chine, le Sénégal -- ont développé des mécanismes sophistiqués pour mobiliser le capital intellectuel et économique de leurs diasporas au service du développement national. Le Maroc dispose d'outils, mais leur efficacité reste limitée faute de coordination et de suivi.

La participation politique des nouvelles générations, également. Les enfants et petits-enfants des premières vagues migratoires, nés et éduqués en Europe, entretiennent avec le Maroc un lien différent de celui de leurs parents. Les toucher, les associer aux projets collectifs du pays, suppose d'inventer de nouveaux canaux d'engagement.

La protection sociale transnationale, enfin. Les Marocains du monde sont confrontés à des défis complexes en matière de retraite, de couverture médicale et de droits sociaux, des questions qui se posent à l'intersection de plusieurs systèmes juridiques et qui exigent des expertises pointues.

Une question de souveraineté

Au fond, ce que révèle ce dossier dépasse les querelles de chapelles administratives. Le lien entre le Maroc et ses ressortissants à l'étranger est désormais une question de souveraineté économique, diplomatique, culturelle. Avec des transferts de fonds qui représentent chaque année plusieurs points de croissance, une présence internationale croissante dans des secteurs stratégiques et une influence diplomatique qui s'étend bien au-delà des seules communautés expatriées, les Marocains du monde sont devenus un acteur structurant du projet national.

La réforme annoncée par le Souverain est donc une opportunité historique. Mais les tensions qui se lisent en filigrane dans les documents syndicaux rappellent qu'une réforme institutionnelle réussie n'est pas seulement une question d'organigrammes et de nominations. Elle suppose une vision partagée, un processus de transition respectueux des compétences existantes et une capacité à tirer les leçons du passé récent.

La véritable question n'est pas de savoir si la Fondation Mohammedia sera créée, elle le sera. Reste à savoir avec quelle ambition, avec quelles ressources humaines et avec quelle vision du lien que le Maroc veut entretenir avec sa diaspora elle sera mise en oeuvre. Les réponses à ces questions dessineront, pour les décennies à venir, les contours du Maroc mondial.