Afrique: Série de matchs nuls au Mondial, lundi

New Jersey (Etats-Unis) — Les quatre rencontres de la Coupe du monde jouées ce lundi, se sont soldées par des nuls, à l'image du Cap-Vert qui a réalisé un véritable exploit en tenant en échec l'Espagne (0-0).

Pour son entrée en matière en Coupe du monde pour la première fois de son histoire, le Cap-Vert a créé la surprise en tenant en échec l'Espagne (0-0) dans le groupe H.

Le gardien capverdien Vozinha, autant de sept arrêts, a été la vedette de la rencontre. Il a été élu l'homme du match, à 40 ans.

Dans l'autre match du groupe H, l'Arabie Saoudite a accroché l'Uruguay. Pour son retour à la Coupe du Monde, l"équipe uruguayenne, emmenée par le coach argentin Mario Bielsa, a buté pendant 90 minutes sur l'Arabie saoudite.

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Les quatre équipes du groupe H comptent un seul point.

Dans le groupe G, l'Egypte a accroché la Belgique. Les Pharaons ont ouvert le score par Ashour (19e), avant de se faire rattraper par un but contre son camp de Hany (66e).

Dans ce groupe, l'Iran, dans un contexte géopolitique très tendu, a tenu en échec (2-2) la Nouvelle Zélande.

Ramin Rezaeian (32') et Mohammad Mohebbi (64') ont marqué les buts des Iraniens, Elijah Just (7', 54') étant buteur pour la Nouvelle-Zélande.

Les deux outsiders du groupe G prennent ainsi la tête du classement.

Voici le programme de la Coupe du monde ce mardi :

19h : France - Sénégal (Groupe I)

22h : Irak - Norvège (Groupe I)

00h : Argentine - Algérie (Groupe J)

2 h : Autriche - Jordanie (Groupe J)