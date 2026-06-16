Afrique: Série de matchs nuls au Mondial, lundi

16 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par BHC/HB/OID/BK

New Jersey (Etats-Unis) — Les quatre rencontres de la Coupe du monde jouées ce lundi, se sont soldées par des nuls, à l'image du Cap-Vert qui a réalisé un véritable exploit en tenant en échec l'Espagne (0-0).

Pour son entrée en matière en Coupe du monde pour la première fois de son histoire, le Cap-Vert a créé la surprise en tenant en échec l'Espagne (0-0) dans le groupe H.

Le gardien capverdien Vozinha, autant de sept arrêts, a été la vedette de la rencontre. Il a été élu l'homme du match, à 40 ans.

Dans l'autre match du groupe H, l'Arabie Saoudite a accroché l'Uruguay. Pour son retour à la Coupe du Monde, l"équipe uruguayenne, emmenée par le coach argentin Mario Bielsa, a buté pendant 90 minutes sur l'Arabie saoudite.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les quatre équipes du groupe H comptent un seul point.

Dans le groupe G, l'Egypte a accroché la Belgique. Les Pharaons ont ouvert le score par Ashour (19e), avant de se faire rattraper par un but contre son camp de Hany (66e).

Dans ce groupe, l'Iran, dans un contexte géopolitique très tendu, a tenu en échec (2-2) la Nouvelle Zélande.

Ramin Rezaeian (32') et Mohammad Mohebbi (64') ont marqué les buts des Iraniens, Elijah Just (7', 54') étant buteur pour la Nouvelle-Zélande.

Les deux outsiders du groupe G prennent ainsi la tête du classement.

Voici le programme de la Coupe du monde ce mardi :

19h : France - Sénégal (Groupe I)

22h : Irak - Norvège (Groupe I)

00h : Argentine - Algérie (Groupe J)

2 h : Autriche - Jordanie (Groupe J)

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.