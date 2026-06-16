Afrique: Coupe du monde - Hervé Renard au chevet du pays

16 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par BHC/HB/OID/BK

New Jersey (Etats-Unis) — La Fédération tunisienne de football a annoncé, lundi dans la soirée, la nomination du technicien français Hervé Renard comme nouveau sélectionneur des Aigles de Carthage, en remplacement de Sabri Lamouchi.

L'instance dirigeante du football tunisien avait annoncé, lundi, dans la journée, avoir mis fin au contrat du sélectionneur français Sabri Lamouchi, après le revers (5-1) essuyé contre la Suède, dimanche, lors de entrée en lice de la Tunisie à la Coupe du monde.

Pour faire sortir les Aigles de Carthage de leur situation, les autorités tunisiennes ont fait appel à l'expérimenté technicien français.

Hervé Renard va ainsi disputer sa troisième Coupe du monde d'affilée. Il avait emmené le Maroc au Mondial 2018 en Russie et l'Arabie Saoudite en 2022 au Qatar.

Après avoir qualifié l'Arabie Saoudite à cette Coupe du monde, Hervé Renard avait été remercié.

Avec la Tunisie, il va tenter de sortir les Aigles de Carthage de la dernière place de leur poule.

Samedi, la Tunisie défie le Japon lors de la deuxième journée dans le groupe F.

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