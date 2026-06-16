Afrique: Mondial 2026 - Le Maroc joue gros face à l'Ecosse pour sa 2ème sortie

Un deuxième match déterminant pour les deux nations

La gilette stadium dans la ville de Foxborough aux Etats-Unis sera au cœur de tous les regards du public et fans du mondial avec une affiche importante lors des rencontres comptant pour la 2ème journée phase de groupes de la COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Une opposition intéressante pour les deux formations du groupe C qui ne comptent pas se laisser faire dans ce début de compétition. Un match qui portera de bons fruits au vu des formations en concurrence et surtout de l'enjeu de cette rencontre. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

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Plus de calcul de part et d'autre mais jouer le jeu

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L'heure sera à la rivalité au jeu et au spectacle avec une affiche mettant aux prises ECOSSE - MAROC afin de se positionner dans ce groupe relevé. Un match qui s'annonce âpre et plaisante voir spectaculaire au regard de l'enjeu de cette rencontre dans ce groupe C pas du tout facile.

Le Maroc deuxième au classement avec sa cote de 1.76, se donnera les moyens pour prendre le dessus sur son adversaire afin de se reprendre au classement et mettre les chances de son côté. Les coéquipiers de Ismail Saibari auront l'occasion de mettre les bouchées doubles pour satisfaire ses supporters à travers une bonne performance et se mettre sur la route de la qualification.

Mais il faudra faire attention à l'ECOSSE première au classement de ce groupe C avec sa cote de 4.70 viendra sans pression lors de ce match afin de se donner une image nouvelle à travers une meilleure performance et ainsi gagner les trois points de la rencontre. C'est l'occasion de montrer autre chose en se surpassant devant son vis-à-vis en faisant un bon match pour se rassurer. Une mission certes difficile mais pas impossible pour les coéquipiers de LEWIS FERGUSON qui devront se montrer capables de faire un meilleur match sans compromettre ses chances dans ce groupe.